فيديو مسرب لاعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على معتقل من غزة في “سدي تيمان” (شاهد)

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، فيديو مسربا، يوثق واقعة اعتداء جنود الاحتلال جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في معتقل (سدي تيمان) سيئ السمعة في إسرائيل.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية توثيق الكاميرات الداخلية في المعتقل التابع لجيش الاحتلال ليلة الاعتداء على الأسير الفلسطيني الذي لم يُكشف بعد عن هويته.

ويظهر توثيق السجن، الذي لم يحدد تاريخه ولا كيفية وصوله إلى القناة، عددًا من جنود الاحتياط الإسرائيليين، وهم يختارون أسيرًا من بين أكثر من 30 كانوا ملقون على الأرض في ساحة المعتقل، وعيونهم مغطاة، ومن ثم يصطحبونه إلى زاوية في الساحة، ويستخدمون الدروع لإخفاء جريمتهم.

BREAKING: NEW FOOTAGE OF ISRAELIS RA*PING A PALESTINIAN INSIDE PRISON

He was hospitalized with injuries, including a torn rectum, broken ribs and ruptured bowels.

pic.twitter.com/Akd06YGg3y

— Khalissee (@Kahlissee) August 7, 2024