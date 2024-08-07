فيديو مسرب لاعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على معتقل من غزة في “سدي تيمان” (شاهد)

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، فيديو مسربا، يوثق واقعة اعتداء جنود الاحتلال جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في معتقل (سدي تيمان) سيئ السمعة في إسرائيل.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية توثيق الكاميرات الداخلية في المعتقل التابع لجيش الاحتلال ليلة الاعتداء على الأسير الفلسطيني الذي لم يُكشف بعد عن هويته.

ويظهر توثيق السجن، الذي لم يحدد تاريخه ولا كيفية وصوله إلى القناة، عددًا من جنود الاحتياط الإسرائيليين، وهم يختارون أسيرًا من بين أكثر من 30 كانوا ملقون على الأرض في ساحة المعتقل، وعيونهم مغطاة، ومن ثم يصطحبونه إلى زاوية في الساحة، ويستخدمون الدروع لإخفاء جريمتهم.

BREAKING: NEW FOOTAGE OF ISRAELIS RA*PING A PALESTINIAN INSIDE PRISON He was hospitalized with injuries, including a torn rectum, broken ribs and ruptured bowels.

pic.twitter.com/Akd06YGg3y — Khalissee (@Kahlissee) August 7, 2024

“إخفاء جريمتهم بالدروع”

وقالت القناة 12 “من الواضح أنهم على علم بالكاميرات الأمنية، وكانوا يحاولون إخفاء أفعالهم بالدروع”.

وأضافت “يتضمن الفيديو توثيقا للمخالفة المنسوبة الى جنود الاحتياط”، في إشارة إلى الاعتداء جنسيًا على الأسير الفلسطيني.

وتابعت “بعد ساعات، نُقل السجين الى المستشفى وهو ينزف، ووصفت إصابته بالمعقدة، وكان القرار الطبي لا لبس فيه: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما”.

وكانت ضجة كبيرة أثيرت داخل إسرائيل، في 29 يوليو/تموز الماضي، بعد وصول جنود من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى المعتقل، للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وأُطلق سراح 5 منهم لاحقًا.

وطالب متطرفون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب، بإطلاق الجنود الإسرائيليين، ووصفوهم بأنهم “أبطال”.

وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المتهمين، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم.

ومؤخرًا، أفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بتردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتحديدا هذا السجن الذي يشهد عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة؛ ما أودى بحياة العشرات منهم.

وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية في التماس قدمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي بإغلاق سجن سدي تيمان فورا.