في بث مباشر.. رئيس فنزويلا يحذف تطبيق “واتساب” ويكشف الأسباب (شاهد)

حذف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تطبيق “واتساب” من هاتفه خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر، بدعوى “استخدامه من قبل بعض الأطراف في البلاد في نشر العنف والكراهية”.

وعرض مادورو، خلال بث مباشر في قناة بالعاصمة كاراكس، الثلاثاء، شاشة هاتفه على الكاميرات وأزال تطبيق “واتساب” أمام أعين المشاهدين. وذلك دون أن يحدد من هي الأطراف التي أشار إليها في حديثه.

¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela. pic.twitter.com/3CNnhIf0sk

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 6, 2024