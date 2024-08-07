في بث مباشر.. رئيس فنزويلا يحذف تطبيق “واتساب” ويكشف الأسباب (شاهد)

حذف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تطبيق “واتساب” من هاتفه خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر، بدعوى “استخدامه من قبل بعض الأطراف في البلاد في نشر العنف والكراهية”.

وعرض مادورو، خلال بث مباشر في قناة بالعاصمة كاراكس، الثلاثاء، شاشة هاتفه على الكاميرات وأزال تطبيق “واتساب” أمام أعين المشاهدين. وذلك دون أن يحدد من هي الأطراف التي أشار إليها في حديثه.

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¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela. pic.twitter.com/3CNnhIf0sk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 6, 2024

دعوة إلى إزالتة طوعا

وأوضح أن “هذا التطبيق يشكل تهديدا على الجيش والشرطة وقادة المجتمع”، داعيا المواطنين لإزالته من هواتفهم “طوعا وبشكل تدريجي”.

وقال “لقد تخلصت من واتساب، أيها العائلات والشباب والرجال والنساء محبي الوطن الفنزويليين، هل تريدون السلام؟ امسحوا واتساب”.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقوم بحذف تطبيق «واتساب» عن هاتفه ويوجه نداءً لمواطنيه بفعل نفس الأمر ومقاطعة التطبيق لأنه يستخدم «للتحريض على العنف» في البلاد.#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/7L2G3Xqwue — مصدر (@MSDAR_NEWS) August 6, 2024

وأضاف أن “التطبيق أعطى كافة أرقام هواتف فنزويلا لمهربي المخدرات الكولومبيين والإمبرياليين”، داعيا المواطنين لاستخدام تطبيقي “تليغرام” و”وي شات” بدلا منه.

وتعود ملكية “واتساب” لشركة “ميتا” الأمريكية، التي ليست على وفاق مع مادورو، بينما تعود ملكية “تليغرام” لشركة روسية.