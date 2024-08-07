سياسة|أمريكا الجنوبية

في بث مباشر.. رئيس فنزويلا يحذف تطبيق “واتساب” ويكشف الأسباب (شاهد)

دعوة إلى إزالتة طوعا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحذف تطبيق "واتساب"
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحذف تطبيق "واتساب" (الأناضول)
7/8/2024-|آخر تحديث: 7/8/202402:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حذف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو  تطبيق “واتساب” من هاتفه خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر، بدعوى “استخدامه من قبل بعض الأطراف في البلاد في نشر العنف والكراهية”.

وعرض مادورو، خلال بث مباشر في قناة بالعاصمة كاراكس، الثلاثاء، شاشة هاتفه على الكاميرات وأزال تطبيق “واتساب” أمام أعين المشاهدين. وذلك دون أن يحدد من هي الأطراف التي أشار إليها في حديثه.

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دعوة إلى إزالتة طوعا

وأوضح أن “هذا التطبيق يشكل تهديدا على الجيش والشرطة وقادة المجتمع”، داعيا المواطنين لإزالته من هواتفهم “طوعا وبشكل تدريجي”.

وقال “لقد تخلصت من واتساب، أيها العائلات والشباب والرجال والنساء محبي الوطن الفنزويليين، هل تريدون السلام؟ امسحوا واتساب”.

وأضاف أن “التطبيق أعطى كافة أرقام هواتف فنزويلا لمهربي المخدرات الكولومبيين والإمبرياليين”، داعيا المواطنين لاستخدام تطبيقي “تليغرام” و”وي شات” بدلا منه.

وتعود ملكية “واتساب” لشركة “ميتا” الأمريكية، التي ليست على وفاق مع مادورو، بينما تعود ملكية “تليغرام” لشركة روسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر