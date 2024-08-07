“كمين أبو العبد هنية”.. القسام تبث مشاهد لتدمير آليات إسرائيلية شرقي رفح (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكّنوا، الثلاثاء، من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها “القسام” مجموعة من مقاتليها وهم يتحلّقون حول خريطة لإحدى مناطق قطاع غزة للتجهيز لمسرح وسير الكمين الخاص بالعملية.

وأطلقت “القسام” على الكمين اسم (كمين الشهيد القائد إسماعيل هنية “أبو العبد”).

وقالت الكتائب في بيان لها عبر منصة (تلغرام): “تمكّن مجاهدو القسام من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم.. حيث دمر مجاهدونا ناقلتي جند من نوع (نمر) بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي (الياسين 105) وبعدها تم استهداف دبابتين من نوع (ميركافا) بعبوة أرضية وقذيفة (الياسين 105) في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وأضافت القسام “رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة”.

وتابعت “استكمالا للكمين المحكم المعد مسبقّا لآليات العدو في شارع جورج.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع (ميركافا) حضرت مع قوة النجدة أثناء سحب ناقلة جند مدمرة من مكان الكمين”.