نزوح قسري واسع للآلاف في شمال غزة بعد أوامر إخلاء وتحذيرات جيش الاحتلال

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة بإخلاء المنطقة فورًا، استعدادًا لعمليات عسكرية، مدعيا “إطلاق صواريخ” منها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة إكس”، فجر الأربعاء، “إلى كل المتواجدين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين (شمال)، من أجل أمنكم، أخلوا بشكل فوري إلى المآوي المعروفة في مركز مدينة غزة”.

وادعى أدرعي أن حركة حماس ومنظمات أخرى تطلق الصواريخ من تلك المناطق تجاه إسرائيل، قائلا إن “الجيش الإسرائيلي سوف يعمل بقوة وفورًا ضدهم”.

#عاجل ‼️ نداء الى كل المتواجدين في منطقة بيت حانون واحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين في داخل المآوي في المنطقة ⭕️حماس والمنظمات الإرهابية تطلق الصواريخ من منطقتكم نحو دولة اسرائيل.

جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة وفوراً ضدهم. ⭕️من اجل أمنكم، اخلوا بشكل فوري الى المآوي… pic.twitter.com/PkYwwJqEc2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2024

حركة نزوح واسعة سيرا على الأقدام

وشهد شمال قطاع غزة، حركة نزوح واسعة سيرًا على الأقدام ويحملون أمتعتهم في ظل عدم توفر وسائل نقل، حيث توجهوا إلى مدينة غزة وجباليا.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

عاجل| مراسل شبكة قدس: حركة نزوح جديدة من أبراج الشيخ زايد ومحيطها ومدينة بيت حانون والمنشية ببيت لاهيا شمال القطاع، بعد تهددات جيش الاحتلال. pic.twitter.com/3xMz3LtWph — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 7, 2024

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع بسبب الحرب الحالية نحو مليوني شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.