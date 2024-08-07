“هل يسخرون من إسرائيل؟”.. تفاعل عالمي لافت مع اختيار السنوار خلفا لهنية (فيديو)

لاقى تعيين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقائدها في غزة يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للشهيد إسماعيل هنية، تفاعلا لافتا عربيا وعالميا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت حماس، مساء الثلاثاء، في قرار مفاجئ اختيار السنوار، الذي يُعتقد أنه يقبع في غزة المعرضة لعدوان إسرائيلي مدمر منذ ما يزيد عن 10 أشهر.

“لطمة كبرى”

وعلق الناشط مؤمن الوزان قائلًا “شخصية السنوار مثالية جدا لحركة حماس والمنطقة والعالم. لا أحد يدعم حماس، والجميع يحاربها ويريد التخلص منها، لذلك فوجود السنوار الحازم الصريح هو أكثر لطمة لكل معارض لحماس سواء معارضة جزئية أو كلية”.

شخصية السنوار مثالية جدا لحركة حماس والمنطقة والعالم. لا أحد يدعم حماس، والجميع يحاربها ويريد التخلص منها، لذلك فوجود السنوار الحازم الصريح هو أكثر لطمة لكل معارض لحماس سواء معارضة جزئية أو كلية، لأنه سيقول هذا الموجود من يعجبه أهلا أو ليضرب رأسه في الحائط. https://t.co/yUBuV2kb8O — مؤمن الوزَّان (@MumHnh) August 6, 2024

“راديكالي بجدارة”

ودونت آمنة “في اختيار السنوار رسائل كثيرة باتجاهات عدة أهمها ربما موجهة إلى الداخل الإسرائيلي والموقف تجاه ما فعله نتنياهو، جرت العادة أن يثبت القائد التالي راديكاليته مع الوقت، والآن يأتي من هو راديكالي بجدارة”.

من يحسن الشطرنج حقيقة هو حماس.

في اختيار السنوار رسائل كثيرة باتجاهات عدة أهمها ربما موجهة إلى الداخل الإسرائيلي والموقف تجاه ما فعله نتنياهو.

جرت العادة أن يثبت "القائد التالي" راديكاليته مع الوقت، والآن يأتي من هو راديكالي بجدارة. الآن، على اسرائيل أن تتعامل مع أبشع كوابيسها. — آمِنَة (@amena1618) August 6, 2024

“مهندس طوفان الأقصى”

وعدّد الصحفي إسلام بدر أسباب اختيار السنوار من وجهة نظره، من بينها أنه “مهندس طوفان الأقصى ومن سيكون أقدر منه لاستكمال المعركة المفتوحة وتحمل تبعاتها”.

لماذا السنوار؟

قبل محاولة التفكير بصوت عال.. لفتني استخدام اختيار وليس انتخاب في التصريح المقتضب للإعلان المهم من حركة حماس لكن .. لماذا يحيى السنوار؟

أولا: هو مهندس طوفان الأقصى ومن سيكون أقدر منه لاستكمال المعركة المفتوحة وتحمل تبعاتها ثانيا: رسالة قوة من حماس تجاه إسرائيل… — Islam Bader | إسلام بدر (@islambader1988) August 6, 2024

“صفعة لنتنياهو”

أما الأكاديمي عبد الله الشايجي، فكتب يقول “حماس تختار المواجهة رداً على حرب إبادة الصهاينة وتعنت ومراوغات وافشال نتنياهو للمفاوضات، حماس تقلب الطاولة وتفاجئ وتصفع نتن ياهو وعصابته الفاشية المتطرفة”.

📌📌نتيجة التطرف هو مزيد من التطرف !!!

حماس تختار المواجهة رداً على حرب إبادة الصهاينة وتعنت ومراوغات وافشال نتن ياهو للمفاوضات!!

📌📌و #حماس تقلب الطاولة وتفاجئ وتصفع نتن ياهو وعصابته الفاشية المتطرفة

وتختار أخطر صقر من صقورها. #يحيى_السنوار أبو إبراهيم

رئيسا لحركة… pic.twitter.com/YJMoxEKD0p — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) August 6, 2024

“هل يسخرون من إسرائيل؟”

وعلى المستوى العالمي، كتاب الناشط كارلوس “حماس تعيّن السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، بيان واضح من المقاومة للمجرمين الإسرائيليين ومن يدعمهم في الداخل والخارج: لن تهزمونا”.

وتساءل بابيتو “اختيار مثير للاهتمام، هل يسخرون من إسرائيل؟”.

Hamas has named Yahya Sinwar as its politburo chief, replacing the martyr Ismail Haniyeh. A clear statement from the Palestinian resistance to the Israeli genocidaires and their backers in 🇺🇸 and 🇬🇧: You can't defeat us. Our people will never stop fighting occupation & apartheid pic.twitter.com/AcdXlSkXzt — Carlos (@agent_of_change) August 6, 2024

وعلقت مدونة “إن حقيقة أن حماس قادرة على القيام بذلك، تشكل وصمة عار كبيرة على الولايات المتحدة وإسرائيل، لقد قتلتم كل هؤلاء الأطفال ولا تزال حماس مزدهرة”.

وفجر الأربعاء الماضي، اغتيل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بمقر إقامته في طهران رفقة مرافقه، وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتياله، بينما لم تعلّق الأخيرة حتى الآن.