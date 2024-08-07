سياسة|قطاع غزة

“هل يسخرون من إسرائيل؟”.. تفاعل عالمي لافت مع اختيار السنوار خلفا لهنية (فيديو)

“مهندس طوفان الأقصى”

حماس تختار يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي
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7/8/2024-|آخر تحديث: 7/8/202401:46 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لاقى تعيين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقائدها في غزة يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للشهيد إسماعيل هنية، تفاعلا لافتا عربيا وعالميا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت حماس، مساء الثلاثاء، في قرار مفاجئ اختيار السنوار، الذي يُعتقد أنه يقبع في غزة المعرضة لعدوان إسرائيلي مدمر منذ ما يزيد عن 10 أشهر.

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“لطمة كبرى”

وعلق الناشط مؤمن الوزان قائلًا “شخصية السنوار مثالية جدا لحركة حماس والمنطقة والعالم. لا أحد يدعم حماس، والجميع يحاربها ويريد التخلص منها، لذلك فوجود السنوار الحازم الصريح هو أكثر لطمة لكل معارض لحماس سواء معارضة جزئية أو كلية”.

“راديكالي بجدارة”

ودونت آمنة “في اختيار السنوار رسائل كثيرة باتجاهات عدة أهمها ربما موجهة إلى الداخل الإسرائيلي والموقف تجاه ما فعله نتنياهو، جرت العادة أن يثبت القائد التالي راديكاليته مع الوقت، والآن يأتي من هو راديكالي بجدارة”.

“مهندس طوفان الأقصى”

وعدّد الصحفي إسلام بدر أسباب اختيار السنوار من وجهة نظره، من بينها أنه “مهندس طوفان الأقصى ومن سيكون أقدر منه لاستكمال المعركة المفتوحة وتحمل تبعاتها”.

“صفعة لنتنياهو”

أما الأكاديمي عبد الله الشايجي، فكتب يقول “حماس تختار المواجهة رداً على حرب إبادة الصهاينة وتعنت ومراوغات وافشال نتنياهو للمفاوضات، حماس تقلب الطاولة وتفاجئ وتصفع نتن ياهو وعصابته الفاشية المتطرفة”.

“هل يسخرون من إسرائيل؟”

وعلى المستوى العالمي، كتاب الناشط كارلوس “حماس تعيّن السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، بيان واضح من المقاومة للمجرمين الإسرائيليين ومن يدعمهم في الداخل والخارج: لن تهزمونا”.

وتساءل بابيتو “اختيار مثير للاهتمام، هل يسخرون من إسرائيل؟”.

 

وعلقت مدونة “إن حقيقة أن حماس قادرة على القيام بذلك، تشكل وصمة عار كبيرة على الولايات المتحدة وإسرائيل، لقد قتلتم كل هؤلاء الأطفال ولا تزال حماس مزدهرة”.

وفجر الأربعاء الماضي، اغتيل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بمقر إقامته في طهران رفقة مرافقه، وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتياله، بينما لم تعلّق الأخيرة حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر