“هل يسخرون من إسرائيل؟”.. تفاعل عالمي لافت مع اختيار السنوار خلفا لهنية (فيديو)

لاقى تعيين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقائدها في غزة يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للشهيد إسماعيل هنية، تفاعلا لافتا عربيا وعالميا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت حماس، مساء الثلاثاء، في قرار مفاجئ اختيار السنوار، الذي يُعتقد أنه يقبع في غزة المعرضة لعدوان إسرائيلي مدمر منذ ما يزيد عن 10 أشهر.

وعلق الناشط مؤمن الوزان قائلًا “شخصية السنوار مثالية جدا لحركة حماس والمنطقة والعالم. لا أحد يدعم حماس، والجميع يحاربها ويريد التخلص منها، لذلك فوجود السنوار الحازم الصريح هو أكثر لطمة لكل معارض لحماس سواء معارضة جزئية أو كلية”.

ودونت آمنة “في اختيار السنوار رسائل كثيرة باتجاهات عدة أهمها ربما موجهة إلى الداخل الإسرائيلي والموقف تجاه ما فعله نتنياهو، جرت العادة أن يثبت القائد التالي راديكاليته مع الوقت، والآن يأتي من هو راديكالي بجدارة”.

وعدّد الصحفي إسلام بدر أسباب اختيار السنوار من وجهة نظره، من بينها أنه “مهندس طوفان الأقصى ومن سيكون أقدر منه لاستكمال المعركة المفتوحة وتحمل تبعاتها”.

أما الأكاديمي عبد الله الشايجي، فكتب يقول “حماس تختار المواجهة رداً على حرب إبادة الصهاينة وتعنت ومراوغات وافشال نتنياهو للمفاوضات، حماس تقلب الطاولة وتفاجئ وتصفع نتن ياهو وعصابته الفاشية المتطرفة”.

وعلى المستوى العالمي، كتاب الناشط كارلوس “حماس تعيّن السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، بيان واضح من المقاومة للمجرمين الإسرائيليين ومن يدعمهم في الداخل والخارج: لن تهزمونا”.

وتساءل بابيتو “اختيار مثير للاهتمام، هل يسخرون من إسرائيل؟”.

Hamas has named Yahya Sinwar as its politburo chief, replacing the martyr Ismail Haniyeh.

A clear statement from the Palestinian resistance to the Israeli genocidaires and their backers in 🇺🇸 and 🇬🇧: You can't defeat us. Our people will never stop fighting occupation & apartheid pic.twitter.com/AcdXlSkXzt

— Carlos (@agent_of_change) August 6, 2024