هيئة البث: حالة تأهب قصوى في إسرائيل ومئات الأطباء يلتحقون بفرق الإسعاف

قالت هيئة البث الرسمية، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل تزودت بمعدات طبية وأدوية، تحسبًا لاحتمالية وقف التوريد.

ومنذ أيام، تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس، على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بطهران، في 31 يوليو/تموز الماضي، وفؤاد شكر القائد البارز في حزب الله، في بيروت خلال اليوم السابق.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مئات الأطباء كُلّفوا بالالتحاق بفرق “نجمة داود الحمراء” للإسعافات الأولية خلال حالة الطوارئ. كما وُزّعت المئات من معدات إنعاش القلب الرئوي على الأطباء.

وصرح وزير الصحة الإسرائيلي أورييل بوسو بأن “هذه الخطوة ستسمح لنا بالوصول بسرعة إلى أي مكان وإنقاذ حياة الكثيرين أثناء حالة الطوارئ”.

عاجل | صور متداولة تظهر لحظة سقوط طائرة بدون طيار في نهاريا بالجليل الغربي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MxF7jarELa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2024

وذكرت الهيئة أن المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل قد تم تجهيزها بالمعدات الأساسية لمنع النقص في حالة تعطل سلسلة التوريد، وذلك بتخزين مزيد من الوقود والديزل والمولدات الكهربائية الضرورية للاستخدام لمدة ثلاثة أيام، علاوة على ملء خزانات المياه والغاز الطبي والمعدات الجراحية.

كما طُلب من المستشفيات الاحتفاظ بمخزون من المعدات العادية، مثل الأدوية، بكمية كافية بشكل مستمر لمدة شهرين تقريبًا.

وأمس الثلاثاء، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن رد الحزب على اغتيال شكر “آت لا محالة”، معتبرا أن حالة الانتظار لهذا الرد من جانب تل أبيب هي جزء من العقاب لها.

وقال نصر الله، في كلمة متلفزة بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال شكر، إن حزب الله قادر على تدمير المصانع في شمال إسرائيل خلال ساعة أو نصف ساعة.