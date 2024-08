وصف العربية بـ”لغة الأعداء”.. إيلون ماسك “أراد خداع العالم ففضحته ابنته” (فيديو)

شنت فيفيان ابنة الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، هجومًا حادًا على والدها، واتهمته بأنه يحاول كذبًا إظهار تمسّكه بقيم العائلة المسيحية الغربية.

وعلقت ابنة ماسك، على تغريدة لمدوّن مدح فيها والدها الذي ظهر مؤخرًا في لقاءات تلفزيونية رفقة أولاده الآخرين، ليعطي انطباعًا بأنه أب جيد يهتم بأولاده ويحافظ على القيم.

وكتبت ابنة ماسك تدوينة عبر منصة “ثريدز”، قالت فيها “أفهم زاويتك الجديدة وهي: القيم الغربية ورجل العائلة المسيحي المتدين. لكنه اختيار غريب جدًا، أنت لست رجل عائلة، أنت لست مسيحيًا حقًا، بقدر ما أعلم أن قدماك لم تطأ الكنيسة قط”.

ومن بين أبرز الاتهامات التي وجهتها لوالدها، كان ما نقلته عن أن ماسك وصف اللغة العربية بلغة “الأعداء” عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات.

وكتبت “أنت لست معقلًا للمساواة والتقدم، لقد وصفت اللغة العربية بلغة العدو عندما كنت في السادسة”.

وتأتي انتقادات ابنة ماسك، مع موجة انتقادات عبر المنصات تتهم ماسك بأنه يملك نزعة للاسلاموفوبيا خلال الماضية بالتزامن مع هجمات المتطرفين في بريطانيا على المسلمين والمساجد بسبب معلومة مضللة متداولة عن قتل لاجئ مسلم لـ3 فتيات.

وعلقت الناشطة حوا زارا “أطفال هؤلاء الشياطين سيفضحونهم، أتمنى لها الشفاء بوجود إيلون ماسك كأب يريد خداع العالم كله”.

وكتبت إيزابيلا “يدفع ماسك بأجندات تغيير النظام في فنزويلا ويروج روايات فرق تسد في بريطانيا، ما تقوله ابنته عنه مهم ويكشف حقيقته”.

So many defending him talking about his kid’s mental problems. 1) Who cares. IDGAF about their gender issues. You’re not psychologists. 2) Elon is pushing regime change operations in Venezuela & is pushing divide & conquer narratives in the UK. He’s imbedded with Israeli…

