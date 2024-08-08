أم مكلومة تودع أطفالها الثلاثة من على فراش الإسعاف (فيديو)

ودعت أم فلسطينية أطفالها الشهداء من على فراش الإسعاف، جراء غارة استهدفت منزلهم في شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ولم تتمكن الأم المصابة ريم أبو خاطر، من النهوض لإلقاء نظرة وداع أخيرة على أطفالها الثلاثة، ليلى، أسامة وأحمد أبو خاطر، وودعتهم وهي على الفراش.

وقالت الأم للجزيرة مباشر، إن آخر شيء كان قد قام به أبناؤها هو صلاة المغرب، قبل أن يناموا، وأضافت “استيقظ ابني وطلب مني أن أقف شوية لأنه يريد الذهاب للحمام، وبعدها قررت أن أتوضأ وأصلي، ربنا وداني أتوضى عشان مموتش معهم”.

وتحدثت عن وصية ابنها أسامة لها بتوزيع المياه كصدقة للنازحين، وقالت “أسامة قالي في النزوح الأخير، قد ما تقدري وزعي صدقة مياه، وهو كان يقوم بذلك، ربنا يعوضنا خير، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.