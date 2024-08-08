إسرائيل تبعد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى 6 أشهر

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إبعاد إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد 6 أشهر، بعد نعية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة.

واعتقلت الشرطة الشيخ عكرمة لعدة ساعات؛ يوم الجمعة الماضية بعد أن نعى في خطبة الجمعة بالأقصى هنية الذي اغتيل نهاية يوليو/ تموز الماضي في طهران.

وقالت الشرطة في بيان إن “القائم بأعمال قائد لواء القدس العميد أمير أرزاني وقع أمراً إدارياً” بإبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى وساحاته “لمدة 6 أشهر، حتى فبراير/شباط 2025 بسبب التحريض”.

ويشن اليمين الإسرائيلي المتطرف حملة تحريض ضد الشيخ صبري، ويدعو إلى سجنه وطرده من القدس المحتلة.

حماس تدين

وأدانت حركة حماس في بيان إبعاد الشيخ عكرمة صبري، وقالت إن “القرار تعسفي وانتقامي من الشيخ ودوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التهويد للقدس والمسجد الأقصى”.

وطالبت حماس منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية “بضرورة التحرك ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.

كما استنكر مجلس الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة القرار.

وأكد المجلس في بيان “موقفه الثابت الذي يستند إلى حق المسلمين وحدهم في المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونما (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) وبجميع مصلياته ومبانيه وساحاته وأسواره والطرق المؤدية إليه”.

وتابع: “ليس لأحد الحق في حرمان أي مسلم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه والقيام بواجبه الديني والشرعي”.