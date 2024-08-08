“إهداء للشهيد هنية”.. ألوية الناصر صلاح الدين تسقط مسيّرة كواد كابتر إسرائيلية (شاهد)

بثّت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين- مشاهد من حطام طائرة كواد كابتر إسرائيلية تم إسقاطها أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج جنوب مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

وعبر قناتها على تلغرام، أهدت ألوية الناصر صلاح الدين “عملية إسقاط المسيّرة الصهيونية، إلى روح الشهيد القائد إسماعيل هنية (أبو العبد)”، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت المشاهد مقاتلي “لواء الوسطى” التابع لألوية الناصر صلاح الدين، وهم يفحصون المسيّرة بعد إسقاطها أمس الأربعاء، ويعرضون تفاصيلها إلى جانب ورقة كُتب عليها: “تحيّة” إلى الشهيد هنية.

ولجان المقاومة الشعبية، تنظيم فلسطيني ظهر مع اندلاع الانتفاضة الثانية في 28 سبتمبر/أيلول 2000، ونفذ العديد من العمليات الفدائية عبر جناحه العسكري “ألوية الناصر صلاح الدين”.

ومنذ 10 أشهر، تخوض المقاومة في غزة معارك ضارية مع الاحتلال وتنصب له الكمائن والأفخاخ في مناطق عدة بالقطاع المحاصر ردًّا على عدوانه المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.