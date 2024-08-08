استشهاد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في غزة (فيديو)

استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة وسط القطاع في بيان: “وصلنا 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن عدد الشهداء ارتفع لاحقا إلى 15. وأفاد شهود عيان بوجود أطفال ونساء بين الشهداء.

وأوضح الشهود أن الهجوم الإسرائيلي بأكثر من صاروخ تسبب في تدمير المنزل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة.

كما ذكر الشهود أن طواقم الدفاع المدني تبحث بين أنقاض المنزل المدمر عن مفقودين.

صورة لشهداء مجزرة البريج بعد غارة استهدفت منزلا في محيط دوار البطران بلوك 12 في المخيم. pic.twitter.com/O5Hf8WbiUX — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 8, 2024

4 مجازر

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 22 شهيدا و77 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.