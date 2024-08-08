الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الأربعاء، أنها استهدفت المدمرتين الأمريكتين كول ولابون، والسفينة كونتشيب أونو، بعدد من الصواريخ المسيّرة والباليستية في خليج عدن.

وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن القوات الجوية في الجماعة استهدفت المدمرة الأمريكية كول بعدد من الطائرات المسيّرة والمدمرة الأمريكية لابون بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأوضح أن استهداف المدمرتين الأمريكيتين جاء أثناء عبورِهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية للعدو الإسرائيلي.

وأضاف سريع أن سفينة الحاويات كونتشيب أونو التي ترفع علم ليبيريا استُهدفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن استهداف السفينة جاء نتيجة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية إحداها استهدفت سفينة ( contship ono) في البحر الأحمر لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، والأخريان استهدفتا مدمرتين أمريكيتين.

pic.twitter.com/TQjvJgkfN5 — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 7, 2024

السفينة وطاقمها بخير

من جانبها قالت شركة كونتشيبس مانجمنت التي تتخذ من أثينا مقرا في بيان إن “السفينة وطاقمها بخير ولم تقع أي حادثة تؤثر في عملياتها”.

وقال مسؤول أمريكي أيضا إنه لا توجد بيانات أو معلومات تؤكد ادعاء الحوثيين بالهجوم على سفينتين حربيتين.

وأكد سريع استمرار القوات المسلحة التابعة للجماعة في تنفيذ عملياتها العسكرية “إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة”.

وتضامنًا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تحويل مسار السفن إلى رحلات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية، وأجّج مخاوف من احتمال اتساع نطاق الحرب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وردًّا على الهجمات، بدأت واشنطن ولندن مطلع العام الجاري، شنّ هجمات على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان اعتبار السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.