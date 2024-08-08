النائبة كوري بوش الداعمة لغزة تخسر عضوية الكونغرس الأمريكي

خسرت النائبة الأمريكية كوري بوش المعارضة بشدّة للحرب الإسرائيلية على غزة، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في “الكونغرس”، بعد دعم قوي من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لمنافسها.

وهُزمت بوش التي تعد من بين أبرز التقدميين في “الكونغرس” أمام المدعي العام المحلي ويزلي بيل الذي حظي بدعم “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” (آيباك)، وهي مجموعة الضغط النافذة المؤيدة لإسرائيل.

وقالت عضو “الكونغرس” عن ولاية ميزوري التي انتُخبت لشغل مقعد في مجلس النواب عام 2020 “سندافع عن الحق مهما كان الثمن”.

وأضافت في خطاب الإقرار بهزيمتها ونشر على حسابها في منصة “إكس”، “آمل أن يأخذ (بيل) وقته للتعرّف على جاليتنا الفلسطينية والعربية والمسلمة.. وأن يرى الجمال فيما صنعناه” في الولايات المتحدة.

واقترحت بوش قرارًا في “الكونغرس” يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أسابيع فقط على اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقاطعت خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام “الكونغرس” الشهر الماضي، قائلة إن حضوره سيعني “الاحتفاء بمجرم حرب قاد عملية إبادة”.