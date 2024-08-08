بايدن: لست واثقا من انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء إنه غير واثق على الإطلاق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة إلى كامالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي المقابلة التي ستبثها الشبكة الأمريكية كاملة الأحد، قال بايدن “إذا خسر ترامب، فلست واثقا على الإطلاق” من أن انتقال السلطة سيكون سلميا.

وأضاف “إنه يعني ما يقول ونحن لا نأخذه على محمل الجد. إنه يعني ذلك عندما يقول إذا خسرنا فسيكون هناك حمام دم”.

وخلال حملته هذا العام، تطرق بايدن مرارا إلى واقعة اقتحام مناصرين لترامب مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات 2020.

وادعى ترامب أنه فاز في انتخابات 2020 ضد بايدن، ووُجهت إليه اتهامات جنائية في واشنطن العاصمة وجورجيا بمحاولة قلب النتائج بشكل غير قانوني، لكنه ظل مصرًّا على اعتبار أن انتخابات 2020 سُرقت منه.

حمام دم

وتطرّق بايدن مرارا إلى تحذير ترامب في فعالية في مارس/آذار بأوهايو من “حمام دم” إذا لم يفز بالانتخابات.

وصرح ترامب لاحقا بأنه كان يشير إلى الحاجة إلى حماية صناعة السيارات الأمريكية من المنافسة الخارجية واستيراد السيارات الكهربائية من الصين عندما قال ما قاله.

وفي المقابلة مع “سي بي أس” اتّهم بايدن الرئيس السابق بالسعي لكي يتولى حلفاء له مناصب أساسية في لجان انتخابية في ولايات أمريكية للتلاعب بالفرز في حال تكرّر سيناريو خسارة المرشح الجمهوري.

وقال بايدن “لا يمكن أن يكون حبّك للبلاد مشروطا بفوزك”.

ولطالما اعتبر بايدن أن خصمه يشكّل تهديدا للديمقراطية الأمريكية.

وانسحب بايدن الشهر الماضي من الحملة التي كان يسعى من خلالها للفوز بولاية ثانية بعدما طالبه زملاؤه في الحزب الديمقراطي بالتنحي بعد أداء ضعيف في مناظرة مع ترامب.

وعلى إثر ذلك أصبحت كاملا هاريس نائبة بايدن مرشحة الحزب الديمقراطي لخوض السباق ضد ترامب.