برشقة صاروخية.. سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة ضمن معركة طوفان الأقصى.

ونشرت سرايا القدس، مشاهد قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأظهرت المشاهد لحظة تجهيز المقاتلين للصواريخ ووضعها على منصات الإطلاق، ثم إطلاق 6 صواريخ اتجاه الأراضي المحتلة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم مرور 307 أيام على العدوان الإسرائيلي المدمر، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات والمواقع العسكرية خارج القطاع.