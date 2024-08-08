بريطانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد العنصرية في مدن عدة (فيديو)

تظاهر آلاف من المناهضين للعنصرية، مساء الأربعاء، في مدن بريطانية عدة، تنديدا بأعمال العنف التي يرتكبها أنصار اليمين المتطرف في أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.

وتجمّع آلاف المتظاهرين في منطقة والثامستو في شمال شرق لندن في تحرك مضاد لاحتجاج لليمين المتطرف كان قد أعلن عنه هناك، في حين نظّمت تحركات مماثلة ضد العنصرية في برمنغهام وبريستول وليفربول.

ورفع المتظاهرون في والثامستو لافتات كتب عليها “مرحبا باللاجئين” ورددوا هتافات مناهضة للعنصرية.

وتعرضت بريطانيا لسلسلة من أعمال الشغب التي اندلعت في وقت مبكر من الأسبوع الماضي بعد مقتل 3 فتيات صغيرات في هجوم بسكين في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، مما أثار موجة من الرسائل الكاذبة عبر الإنترنت التي حددت بشكل خاطئ القاتل المشتبه به على أنه مهاجر مسلم وهو ما اتضح كذبه تماما.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب عمره 17 عاما ولد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.

أعمال عنف محدودة

من ناحية أخرى، قالت شرطة العاصمة لندن إن نحو 50 شخصًا هاجموا ضباطًا في كرويدون جنوب العاصمة.

وقالت على موقع إكس: “لقد أوضحوا أن نيتهم ​​هي التسبب في الاضطرابات وتأجيج الفوضى”.

وأضافت أن العنف لا يبدو مرتبطًا بجماعة سياسية محددة. وقالت: “هذا ليس مرتبطًا بالاحتجاج، يبدو أنه سلوك مناهض للمجتمع تمامًا”.

Approximately 50 people have gathered in North End Road, Croydon. They’ve made clear their intention is to cause disruption & fuel disorder. They've dragged & thrown objects down the road & thrown bottles at officers. This is not linked to protest, this appears to be pure… pic.twitter.com/vgmOvtTDTh — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 7, 2024

وأفادت أيضًا باحتجاجات كبيرة مناهضة للعنصرية تجري في والتهام فورست ونورث فينشلي.

Large crowds of anti-racism protestors have gathered in Waltham Forest and North Finchley. They are engaging with officers who are at both locations. We continue to have teams across the capital monitoring events. pic.twitter.com/wxTFAvtM3n — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 7, 2024

والاثنين، أوقفت السلطات البريطانية 378 شخصا على خلفية أحداث الشغب والعنف.

تسلسل الأحداث

في 2 أغسطس/آب الحالي امتدت أعمال العنف إلى مدينة سندرلاند شرقي البلاد، حيث حاصر يمينيون متطرفون مسجد النور في المدينة قبل اشتباكهم مع عناصر الشرطة، وإحراقهم مخفرًا للشرطة ومحاولتهم إضرام نيران في مؤسسات حكومية ما أدى إلى إصابة 3 عناصر شرطة.

كما شهدت مدن هرتبول وليفربول وغلاسكو ودوفر بنفس اليوم تجمعات مماثلة لليمينيين المتطرفين في ساحات المدن وأمام المساجد.

وفي 3 أغسطس، خرج المتطرفون اليمينيون إلى الشوارع في حوالي 20 مدينة بريطانية، بما في ذلك بريستول وهال وبلاكبول وستوك أون ترينت وبلاكبيرن، وفي 4 مواقع مختلفة في عاصمة أيرلندا الشمالية بلفاست، وهاجموا أماكن عمل لمهاجرين ومساجد وسيارات شرطة وعناصر حفظ النظام.

وفي 4 أغسطس، شهدت مدن وايمواوث وميدلزبره وروثرهام تجمعات ليمينيين متطرفين استهدفوا خلالها المسلمين والمهاجرين في المدن الثلاثة.