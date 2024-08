بريطانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد العنصرية في مدن عدة (فيديو)

تظاهر آلاف من المناهضين للعنصرية، مساء الأربعاء، في مدن بريطانية عدة، تنديدا بأعمال العنف التي يرتكبها أنصار اليمين المتطرف في أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.

وتجمّع آلاف المتظاهرين في منطقة والثامستو في شمال شرق لندن في تحرك مضاد لاحتجاج لليمين المتطرف كان قد أعلن عنه هناك، في حين نظّمت تحركات مماثلة ضد العنصرية في برمنغهام وبريستول وليفربول.

ورفع المتظاهرون في والثامستو لافتات كتب عليها “مرحبا باللاجئين” ورددوا هتافات مناهضة للعنصرية.

وتعرضت بريطانيا لسلسلة من أعمال الشغب التي اندلعت في وقت مبكر من الأسبوع الماضي بعد مقتل 3 فتيات صغيرات في هجوم بسكين في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، مما أثار موجة من الرسائل الكاذبة عبر الإنترنت التي حددت بشكل خاطئ القاتل المشتبه به على أنه مهاجر مسلم وهو ما اتضح كذبه تماما.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب عمره 17 عاما ولد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.

من ناحية أخرى، قالت شرطة العاصمة لندن إن نحو 50 شخصًا هاجموا ضباطًا في كرويدون جنوب العاصمة.

وقالت على موقع إكس: “لقد أوضحوا أن نيتهم ​​هي التسبب في الاضطرابات وتأجيج الفوضى”.

وأضافت أن العنف لا يبدو مرتبطًا بجماعة سياسية محددة. وقالت: “هذا ليس مرتبطًا بالاحتجاج، يبدو أنه سلوك مناهض للمجتمع تمامًا”.

Approximately 50 people have gathered in North End Road, Croydon. They’ve made clear their intention is to cause disruption & fuel disorder.

They've dragged & thrown objects down the road & thrown bottles at officers. This is not linked to protest, this appears to be pure… pic.twitter.com/vgmOvtTDTh

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 7, 2024