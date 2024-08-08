بريطانيا.. مهاجمة زوجين مسلمين بآلة تقليم الأشجار والشرطة تتحرك (شاهد)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحاول مهاجمة زوجين مسلمين، بآلة قص الأشجار (مقص أعشاب)، في مانشستر.

وأظهرت اللقطات الصادمة، الرجل وهو يهرع نحو سيارة الزوجين حاملًا آلة تقليم الأشجار محاولًا الاعتداء عليهما في حين ابتعدا بالسيارة بسرعة تفاديًا للهجوم، فيما عدّه متداولو الفيديو بأنه “هجوم عنصري ومعادٍ للإسلام”.

هجوم بآلة قص الأشجار

وعلّقت صفحة (UK Fact Check Politics) التي نشرت الفيديو على إنستغرام “كان أحد ضحايا الهجوم مسلمًا بشكل واضح، وسُمع صوت البلطجي العنصري من اليمين المتطرف وهو يصرخ بألفاظ عنصرية في وجه الزوجين”.

وتابعت “تمكن الزوجان من الفرار بسيارتهما بأمان، لكن من الواضح أنهما أصيبا بصدمة نفسية بسبب الحادث”.

الشرطة تتحرك

وقالت الشرطة في بيان الأربعاء “علمنا بمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجلًا يقترب من مركبة ومعه مقص أعشاب مساء الاثنين”.

وأضافت “ألقينا القبض مساء الثلاثاء على رجل في الثلاثينيات من عمره للاشتباه في مشاركته في مشاجرة. ويبقى قيد الاحتجاز لدى الشرطة”.

We were made aware of a video circulating on social media which showed a man approaching a vehicle with a hedge trimmer on Monday evening (5 August 2024). Last night (Tuesday 6 August 2024) we arrested a man in his 30s on suspicion of affray. He remains in police custody. pic.twitter.com/SaeaZrtCio — Greater Manchester Police (@gmpolice) August 7, 2024

وشهدت المملكة المتحدة مساء الأربعاء مظاهرات سلمية مناهضة للعنصرية بينما تبدّدت المخاوف من عنف اليمين المتطرّف الذي هزّ البلاد على مدى أسبوع في أعقاب مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم طعنا بالسكين.

وكانت الشرطة وضعت في حالة تأهّب قصوى استعدادًا لعشرات المظاهرات العنصرية والمعادية للإسلام ولاحتمال اندلاع أعمال عنف جديدة، ورفع نشطاء لافتات كُتب عليها “أوقفوا اليمين المتطرّف” و”أهلًا باللاجئين”، وذلك في ردّ مباشر على الأعمال العدائية التي تستهدف منذ أسبوع مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء.

وفي البداية، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأن مهاجم الفتيات الثلاث طالب لجوء مسلم. لكن تم التعريف عن المشتبه به لاحقًا على أنه أكسيل روداكوبانا المولود في ويلز، وذكر الإعلام البريطاني أن والديه من رواندا.

وأوقف أكثر من 400 شخص منذ بداية الاشتباكات الأسبوع الماضي، وتم توجيه تهم لـ120 على الأقل، وفقًا للنيابة، كما صدرت إدانات في حق بعضهم.