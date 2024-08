بريطانيا.. مهاجمة زوجين مسلمين بآلة تقليم الأشجار والشرطة تتحرك (شاهد)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحاول مهاجمة زوجين مسلمين، بآلة قص الأشجار (مقص أعشاب)، في مانشستر.

وأظهرت اللقطات الصادمة، الرجل وهو يهرع نحو سيارة الزوجين حاملًا آلة تقليم الأشجار محاولًا الاعتداء عليهما، لكنهما أسرعا بسيارتهما تفاديًا للهجوم. وقد رأى متداولو الفيديو أن هذا العمل “هجوم عنصري ومعادٍ للإسلام”.

وقالت صفحة (UK Fact Check Politics) التي نشرت الفيديو على إنستغرام “كان أحد ضحايا الهجوم مسلمًا بشكل واضح، وسُمع صوت البلطجي العنصري من اليمين المتطرف وهو يصرخ بألفاظ عنصرية في وجه الزوجين”.

وتابعت “تمكن الزوجان من الفرار بسيارتهما بأمان، لكن من الواضح أنهما أصيبا بصدمة نفسية بسبب الحادث”.

وقالت الشرطة في بيان الأربعاء “علمنا بمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجلًا يقترب من مركبة ومعه مقص أعشاب مساء الاثنين”.

وأضافت “ألقينا القبض مساء الثلاثاء على رجل في الثلاثينيات من عمره للاشتباه في مشاركته في مشاجرة. ويبقى قيد الاحتجاز لدى الشرطة”.

We were made aware of a video circulating on social media which showed a man approaching a vehicle with a hedge trimmer on Monday evening (5 August 2024).

Last night (Tuesday 6 August 2024) we arrested a man in his 30s on suspicion of affray.

He remains in police custody. pic.twitter.com/SaeaZrtCio

— Greater Manchester Police (@gmpolice) August 7, 2024