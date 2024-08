“جريمة حرب”.. إدانات أوروبية لدعوة سموتريتش إلى تجويع غزة وفلسطين تطالب الجنائية الدولية بملاحقته

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش؛ جراء دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت، وسط إدانات أوروبية واسعة النطاق.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن “التصريح العنصري” الذي أطلقه سموتريتش “يمثّل تعبيرًا مباشرًا عن أبشع أشكال الفاشية”.

والاثنين، اعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعًا “قد يكون عادلًا وأخلاقيًّا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن تصريح سموتريتش يمثّل “اعترافًا صريحًا بتبنّي سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة أنه صدر عن وزير إسرائيلي”. كما أنه “صدر دون أن تتم إدانته أو الخجل منه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) وأعضائها”، وفق البيان.

وتابعت “هذا التصريح يعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدّيًا سافرًا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافًا مباشرًا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

وقالت إن “المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف سموتريتش؛ على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”. كما دعت دول العالم إلى “إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها”.

والأربعاء، اعتبر جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن تصريحات سموتريتش “أمر مخز للغاية”، وشدد في بيان له على أن “تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب”.

من جهتها، أعربت فرنسا عن “فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة” التي أدلى بها سموتريتش، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن “فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة”.

وفي لندن، قال ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني في منشور عبر منصة إكس “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش”، ودعا حكومة الاحتلال إلى “التراجع عن تصريحاته وإدانتها”، مضيفًا أن “تجويع المدنيين عمدًا يعتبر جريمة حرب”.

International law could not be more clear – the deliberate starvation of civilians is a war crime.

There can be no justification for Minister Smotrich’s remarks and we expect the wider Israeli government to retract and condemn them.

— David Lammy (@DavidLammy) August 7, 2024