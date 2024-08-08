“جريمة حرب”.. إدانات أوروبية لدعوة سموتريتش إلى تجويع غزة وفلسطين تطالب الجنائية الدولية بملاحقته

الوزير المتطرف اعتبر أن موت مليونين في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا”

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش؛ جراء دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت، وسط إدانات أوروبية واسعة النطاق.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن “التصريح العنصري” الذي أطلقه سموتريتش “يمثّل تعبيرًا مباشرًا عن أبشع أشكال الفاشية”.

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والاثنين، اعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعًا “قد يكون عادلًا وأخلاقيًّا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن تصريح سموتريتش يمثّل “اعترافًا صريحًا بتبنّي سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة أنه صدر عن وزير إسرائيلي”. كما أنه “صدر دون أن تتم إدانته أو الخجل منه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) وأعضائها”، وفق البيان.

وتابعت “هذا التصريح يعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدّيًا سافرًا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافًا مباشرًا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

وقالت إن “المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف سموتريتش؛ على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”. كما دعت دول العالم إلى “إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها”.

إدانات أوروبية لتصريحات سموتريتش

والأربعاء، اعتبر جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن تصريحات سموتريتش “أمر مخز للغاية”، وشدد في بيان له على أن “تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب”.

من جهتها، أعربت فرنسا عن “فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة” التي أدلى بها سموتريتش، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن “فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة”.

وفي لندن، قال ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني في منشور عبر منصة إكس “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش”، ودعا حكومة الاحتلال إلى “التراجع عن تصريحاته وإدانتها”، مضيفًا أن “تجويع المدنيين عمدًا يعتبر جريمة حرب”.

International law could not be more clear – the deliberate starvation of civilians is a war crime. There can be no justification for Minister Smotrich’s remarks and we expect the wider Israeli government to retract and condemn them. — David Lammy (@DavidLammy) August 7, 2024

وفي برلين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن “تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غير مقبولة ومثيرة للغضب تمامًا. نحن نرفضها بأشد العبارات”. وأضاف “أنه واجب إنساني ومبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني، أنه حتى في الحرب يجب حماية المدنيين ويجب أن يكون لهم على سبيل المثال الحق في الوصول إلى المياه والغذاء”.

وأسفرت أكثر من 10 أشهر من حرب إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة عن ما يزيد على 131 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شحّ شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وبمواصلتها الحرب، تتحدى إسرائيل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا) كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.