دمار واسع في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية (فيديو)

قام طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بشن غارات على بلدات جنوب لبنان وعلى الحدود مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الاحتلال شن غارة على أطراف بلدة المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزارع والبنى التحتية.

وأشار إلى أن الاحتلال تعمد إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط.

كما نفذ الاحتلال غارة على بلدة الدوير مستهدفا منزلا غير مأهول يعود للمواطن أبو مالك عبد حسن رمال في حي ريشوم ودمرته بالكامل.

وحضرت الى المكان المستهدف فرق الاسعاف حيث لم يفد عن وقوع اصابات، كما تسببت الغارة بتحطم عشرات المنازل وألواح الطاقة الشمسية في محيط المنزل المستهدف.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.