دمار واسع في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية (فيديو)

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على بلدات بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الاحتلال شنّ غارة على أطراف بلدة المنصوري في قضاء صور؛ مما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزارع والبنى التحتية.

وأشارت إلى أن الاحتلال تعمد إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط.

كما نفّذ الاحتلال غارة على بلدة الدوير مستهدفا منزلا غير مأهول للمواطن أبو مالك عبد حسن رمال في حي ريشوم ودمره كلّيًّا.

ووصلت إلى المكان المستهدف فرق الإسعاف ولم تذكر وقوع إصابات، كما تسببت الغارة في تحطم عشرات المنازل وألواح الطاقة الشمسية في محيط المنزل المستهدف.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.