ستارمر يزور المركز الإسلامي في سوليهال بعد تعرضه لاعتداء (فيديو)

زاررئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس المركز الإسلامي بمدينة سوليهال بعد تعرضه لاعتداء من قبل متطرفين يمينيين.

والتقى ستارمر بممثلي الجالية المسلمة في المدينة وأكد لهم حرص الحكومة البريطانية على أن تشعر كل المجتمعات بالأمان والسلام.

وقال ستارمر إن ما حدث من اعتداءات أثر في المجتمع البريطاني كله، معربا عن سروره بسرعة استجابة الشرطة لنداءات الحماية للمساجد والمراكز الإسلامية.

وأعلن ستارمر عن توقيف بعض الأشخاص وتوجيه الاتهامات للبعض منهم، والحكم على أحدهم بالسجن لمدة 3 سنوات.

وكان ستارمر، الذي شغل منصب المدعي العام في السابق قد حذر مثيري الشغب من أنهم سيواجهون فترات سجن طويلة.

وتقع مدينة سوليهال على بعد 12 كم جنوب شرق برمنغهام على نهر بليث ويبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.

وتشتهر البلدة اليوم، بأنها مسقط رأس علامة سيارات لاند روفر، وموطن مرافق التدريب لفرق الفروسية البريطانية، وتعتبر واحدة من أكثر المناطق ازدهارًا في المملكة المتحدة.

وشهدت بريطانيا أمس واليوم مظاهرات سلمية مناهضة للعنصرية بينما تبدّدت المخاوف من عنف اليمين المتطرّف الذي هزّ البلاد على مدى أسبوع في أعقاب مقتل 3 فتيات صغيرات في هجوم طعنا بالسكين. ونشرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية أن المشتبه فيه لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي.

وخرج متطرفون يمينيون إلى الشوارع في حوالي 20 مدينة بريطانية، وعاصمة أيرلندا الشمالية، وهاجموا أماكن عمل لمهاجرين ومساجد وسيارات شرطة وعناصر حفظ النظام.

وبعدها بيوم، شهدت مدن وايمواوث وميدلزبره وروثرهام تجمعات ليمينيين متطرفين استهدفوا خلالها المسلمين والمهاجرين في المدن الثلاثة.