“سيد من يفجر”.. مقاتل من القسام يستهدف ناقلة جند إسرائيلية في رفح (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة تفجير مقاوم من كتائب عز الدين القسام ناقلة جند لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد أن ألصق بها عبوة ناسفة.

ويسمع في التسجيل الذي بثته القسام عبر قناتها على “تلغرام”، مساء الخميس، صوت مقاتل آخر وهو يقول “والله سيد من يفجر.. شيلي”.

وألصق المقاوم الآخر العبوة الناسفة في ناقلة الجنود الإسرائيلية، وعاد مسرعًا مرة أخرى للاحتماء داخل موقعه لتفجر الناقلة خلال لحظات، ويسمع بعد أصوات لطلقات نارية.

وقالت القسام إن الكمين نفّذه مقاتلوها يوم الاثنين الماضي، واستهدف أيضًا تفجير دبابة “ميركافاه” بقذيفة “الياسين 105″، واستهداف ناقلة جند “إم 113” بـ”قذيفة الياسين 105″، وعبوة العمل الفدائي.