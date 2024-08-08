مجزرة جديدة للاحتلال في غزة بقصف مدرستين تؤويان نازحين (فيديو)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة، إثر قصفها مدرستين تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات بينهم أطفال.

وقال الدفاع المدني في غزة إن 15 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلية على مدرستي الزهراء في حي الشجاعية وعبد الفتاح حمود في حي التفاح، اللتين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة.

وأقر جيش الاحتلال بقصف المدرستين بزعم أنهما استخدمتا “كمخابئ” من قبل “مقاتلين من حركة حماس“.

وأعاد الاحتلال مجددًا قصف مدرسة “عبد الفتاح حمود” للمرة الثانية، اليوم الخميس، في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

“حماس” تعلّق

وأدانت “حماس”، في بيان، قصف الاحتلال للمدرستين قائلة إنه يستهدف “ترويع وتهجير وإبادة المدنيين”.

وأضافت “حماس” إن “استمرار جيش الاحتلال الفاشي في ارتكاب المجازر الوحشية ضد المواطنين في مراكز النزوح والإيواء، والقصف الذي نفذته طائراته ظهر اليوم (على مدرسَتَي الزهراء وعبدالفتاح حمود.. هو حلقة ضمن سلسلة جرائم الحرب المتواصلة منذ 10 أشهر”.

واعتبرت “حماس” أن “حكومة الاحتلال الإرهابية ترتكب هذه المجازر بقصد إبادة وتهجير وترويع المدنيين العزل في غزة”.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من 131 ألف فلسطيني، ونزوح نحو مليوني شخص.