وجّه الرئيس الأسبق للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أعقاب اختيار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار بالإجماع رئيسًا لها خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأسبوع الماضي.

“أعلم لماذا ترفض الصفقة”

وقال إيلي جولدشميدت -وهو محامٍ أيضًا- في مقطع فيديو بثه عبر منصة “تيك توك”، منتقدًا نتنياهو بشدة “أنا أعلم لماذا ترفض التوصل إلى صفقة تبادل، ليس لذلك الرفض دوافع أمنية كما تدّعي، فأنت تعلم أن هذه الصفقة مقبولة، والمنظومة الأمنية الإسرائيلية بأسرها تؤيد هذه الصفقة”.

وتابع “القصة مختلفة تماما، القصة هي غرورك الذي أهين، الذي تحطم، لأنك على مدار 5 سنوات حتى السابع الفظيع من أكتوبر (تشرين الأول) جاء يحيى السنوار، وهو رجل لاجئ من مخيم خان يونس، الرجل الذي أفرجت عنه في صفقة شاليط”.

“هزمك في حرب الأدمغة وأذكى منك ألف مرة”

واستطرد “لقد تمكن هذا الرجل، في حرب الأدمغة بينكما، أنت ملك قيسارية الذي تملك بركة سباحة في فيلّتك، أنت الذي تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وقد تمكن مع هذا كله من هزيمتك في حرب الأدمغة تلك”.

وأضاف “لقد حوّلك إلى هباء ورماد، لقد كان أذكى منك ألف مرة، صحيح أنه يكره إسرائيل، وأنه رجل شديد القسوة، وأنه منذور للموت، ولكنه من ناحية الذكاء، فهو أذكى منك ألف مرة، فأنت من وقع في فخ الغواية، وسمحت بتحويل الكثير من المال إليه لكي يتمكن من بناء منظومته”.

وأوضح ذلك قائلا “لقد غرر بك بواسطة قصاصة الورق التي كتب عليها بالعبرية (مخاطرة محسوبة) والتي وصلت إلى يديك بعد أن كتبها، لقد تمكن ببساطة من تجنيدك لتحقيق أهدافه، وها قد صرت تدرك ذلك الآن، لأنك قد صحوت وأدركت أنه قد خدعك، أنت من تعتبر نفسك تشرتشل، يأتى هذا (يحيى السنوار) ليصغّر من شأنك إلى هذا الحد”.

وزاد “لذا فإنك تعتقد أن عليه أن يموت قبل إطلاق سراح المختطفين، وعندها ستوافق على صفقة تبادل، لأنك تريد استعادة كرامتك المهدورة، وأنت تفعل ذلك، كما هو حالك دائما على فكرة، على حسابنا جميعا، وعلى حساب المختطفين وعائلاتهم على وجه الخصوص”، وختم “بائس جدا يا نتنياهو بأنك إنسان على هذه الصورة”.

“تشاؤم يسود المفاوضات العالقة”

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، أن الاتصالات بشأن الصفقة المقترحة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع المقاومة في غزة “متوقفة”، ولم يتم تحديد أي موعد لاستئنافها.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية وأجنبية مطلعة على سير المفاوضات، أن الاتصالات متوقفة ليس فقط بسبب التوتر في الشمال والخشية من رد إيراني، بل أيضًا بسبب عدم وجود تفاهمات بشأن محوري فيلادلفيا ونيتساريم.

وبداية الشهر الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنود صفقة اقترحتها تل أبيب لوقف القتال وتبادل الأسرى وقبلتها حماس آنذاك، وفق إعلام إسرائيلي. لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبر وزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

وقبل أيام، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نتنياهو تشاجر مع رئيسي الموساد ديفيد برنياع، والشاباك رونين بار، ومسؤول “ملف المختطفين” بجيش الاحتلال نيتسان ألون، واتهمهم بأنهم “ضعفاء ويعملون لصالح السنوار”.