مداهمات وتفجير منزل واعتقالات.. قوات الاحتلال تقتحم مدنا عدة بالضفة الغربية (فيديو)

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس حتى فجر اليوم الخميس، اقتحامات عدة لمدن بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقال، وسط تحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق المدينة.

وجاب جيش الاحتلال عدة أحياء فيها، خصوصا أحياء الثغرة، والسرج، والبستان، والحيلة، وقلافا، وداهم العديد من المنازل، عرف من أصحابها: عبد المعطي حميدات، وفؤاد عزمي غنيمات، وعرفات منصور شحدة عابد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الاحتلال اعتقل أسامة يوسف عبد المعطي حميدات، وعرفات منصور شحدة، وآخرين لم تتسنّ معرفة هوياتهم.

وفي الخليل أيضًا، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في بلدة دورا جنوب الخليل، وذلك بعد أن اقتحمت القوات دورا، وحاصرت منزل عائلة الشهيد مسالمة في حي الناموس غرب البلدة بعد أن أغلقت الطرق المؤدية إليه بالسواتر الترابية، وأجبرت العائلة على إخلاء المنزل، وشرعت في تفخيخ جدرانه الداخلية، ثم نسفته في وقت لاحق.

يذكر أن الشهيد مسالمة ارتقى برصاص شرطة الاحتلال في الأول من إبريل/نيسان الماضي داخل أراضي الـ48، وذلك بعد طعنه مستوطنًا.

تغطية صحفية: "إن شاء الله رح أبني أحسن منها".. والد الشاب مؤمن المسالمة بعد تفجير الاحتلال لمنزله في مدينة دورا جنوب الخليل. pic.twitter.com/k6LiZO5bXD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 8, 2024

نابلس

وفي مخيم عسكر الجديد، شرق نابلس، أصيب 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي لطفلين (15 و13 عاما) وشاب (22 عاما) خلال اقتحام الاحتلال المخيم، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت متأخر من من مساء الأربعاء مخيم بلاطة شرق نابلس؛ مما أدى لاندلاع مواجهات.

بدورها، أعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، و”أمطروا” الآليات العسكرية وقوات المشاة بزخات من الرصاص في محاور القتال المختلفة.

قلقيلية

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت جروح أحدهما بأنها خطيرة، والآخر بأنها متوسطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مواطنا ونجله من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت المواطن أحمد عبد الله رزمك (وهو في الخمسينيات من عمره)، ونجله مهند، بعد أن داهمت منزليهما.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى -قلقيلية، أن مقاتليها تمكنوا من خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بالأسلحة الرشاشة.

جيش الاحتلال يقتحم قلقيلية، والجنود والقناصة يتمركزون في شارع نابلس. pic.twitter.com/IJQVBDQRd3 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 7, 2024

سلفيت

كما وثقت مشاهد متداولة، لحظة اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

جنين

ولم تسلم مدينة جنين من اقتحامات الاحتلال، حيث داهمت، فجر الخميس، بلدة السيلة الحارثية وقرى رمانة وزبوبا وتعنك والطيبة وعانين غرب جنين، وجلبون شمال شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال تلك المناطق وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة، وسيرت آلياتها في شوارعها وأحيائها من دون أن يبلغ عن أي اعتقالات، حسبما أفادت “وفا”.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلّفا 620 شهيدًا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.