منظمة خيرية تُعيد عمل الإسعاف في مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة (فيديو)

في خضم حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، استُهدفت العشرات من مركبات الإسعاف، ما أدى إلى حدوث شح في الإمكانات اللازمة لنقل المصابين إبان الحرب.

وقامت مؤسسة “رحمة حول العالم” بالتبرع لمجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع بسبع سيارات إسعاف من أجل المساهمة في سد العجز الذي يعاني منه المستشفى الذي يستقبل أعدادًا كبيرة من المصابين يوميًا.

وقال برهم القرا، مدير العلاقات العامة في المؤسسة، للجزيرة مباشر، إن عملية التبرع هذه ستخفف من وطأة المعاناة في مستشفى ناصر بخان يونس.

وتابع “منظمة رحمة حول العالم سعت جاهدة لأشهر عديدة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري تفضل مشكورًا بتسهيل دخول قافلة سيارات الإسعاف، كما نشكر المتبرعين والداعمين على هذه الجهود” مشيرًا إلى نيتهم لإدخال 56 مركبة أخرى موجودة في مصر.

وتحدث عن الوفود الطبية القادمة بالتنسيق مع المؤسسة، مضيفًا: “يتواجدون في مستشفى ناصر والإندونيسي، ومن جنسيات وتخصصات مختلفة، وهذا الوفد رقم 16”.

من جهته، وجه إبراهيم الفرا، مسؤول إسعاف مستشفى ناصر، شكره وتقديره للجانب المصري الذي سهل دخول مركبات الإسعاف عبر معبر كرم أبو سالم، حيث إن هذه المساعدة أتت في سياق الحاجة الماسة بعد خروج العديد من سياراتهم عن الخدمة جراء استهداف الاحتلال.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في بيانٍا لها شهر مارس/آذار الماضي عن تضرر ما يزيد عن 104 سيارات إسعاف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.