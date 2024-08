نيويورك تايمز: هذا ما نعرفه عن تاريخ السنوار

سلّطت صحيفة نيويوك تايمز الأمريكية، الضوء على يحيى السنوار أحد الأعضاء الأكثر تأثيرًا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأحد العقول المدبرة لمعركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

واختير السنوار، الثلاثاء، رئيسًا لحماس خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل الأسبوع الماضي خلال زيارته لطهران.

ولد السنوار في غزة عام 1962 لعائلة هُجّرت قسرًا مع مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية إثر العدوان الإسرائيلي وبداية تكوين الاحتلال، وأثّرت عمليات التهجير في قراره الانضمام إلى حماس عام 1980.

عين الشيخ أحمد ياسين -مؤسس حماس- السنوار رئيسًا لجهاز الأمن والدعوة (مجد)؛ مما تسبّب العديد من المشكلات مع سلطات الاحتلال، واقتصر منصبه على ملاحقة المشتبه في تعاونهم مع إسرائيل.

في عام 1988، اعتقل السنوار بتهمة قتل أربعة فلسطينيين اشتبه في تعاونهم مع سلطات الاحتلال وفق المحكمة الإسرائيلية، وظل في سجون الاحتلال لأكثر من عقدين.

وأثناء فترة اعتقاله، استغل يحيى السنوار فترة حبسه في تعلّم اللغة العبرية وإتقانها ومراقبة المجتمع الإسرائيلي وقام بترجمة العديد من السير الذاتية الخاصة برؤساء سابقين في الأمن الداخلي للاحتلال إلى العربية.

وبحسب يوفال بيتون -وهو طبيب أسنان إسرائيلي عالج السنوار وكوّن علاقة معه أثناء فترة حبسه- قام السنوار بتهريب أوراق مترجمة إلى زملائه لدراسة تكتيكات وكالة مكافحة الإرهاب ولقّب نفسه “المتخصص في تاريخ الشعب اليهودي”.

وأضاف بيتون “لم تكن المحادثات مع السنوار شخصية أو عاطفية، كانت فقط عن حماس”. وقال الطبيب الإسرائيلي إن أهداف السنوار “دينية وليست سياسية” وأشار إلى أن السنوار حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب.

وكتب السنوار أثناء فترة احتجازه رواية بعنوان “الشوك والقرنفل” يحكي فيها معاناة الشعب الفلسطيني عبر صبي غزّي اسمه أحمد يخرج من مخبئه للمقاومة ضد الاحتلال.

وصرّح يحيى السنوار لصحفي إيطالي بأن السجن كان بمثابة “بوتقة القيادة”، وأضاف أن فترة الحبس أعطته وقتًا للتفكير فيما يؤمن به والثمن الذي سيكون على استعداد لدفعه مقابل ذلك.

ومع ذلك حاول السنوار الهروب من سجنه عدة مرات، في إحداها قام بشق حفرة في أرضية زنزانته على أمل حفر نفق تحت السجن والخروج من مركز الزوّار.

ووجد السنوار وسيلة للتخطيط مع قيادات حماس في الخارج ضد إسرائيل عن طريق تهريب الهواتف المحمولة إلى زنزانته عبر محامين وزوّار، إضافة إلى احتجاز أسرى من جيش الاحتلال لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين.

وأثّرت هذه الأعمال في النهج الذي اتبعه السنوار فيما بعد خلال التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر.

وقال السنوار بعد إطلاق سراحه عام 2011 إن احتجاز أسرى من الجيش الإسرائيلي كان ضروريًّا لتحرير الأسرى الفلسطينيين بعد فشل المفاوضات مضيفًا أنه “بالنسبة للأسير، فإن أسر جندي إسرائيلي هو أفضل خبر في الكون، لأنه يعلم أن بصيص أمل قد فُتح له”.

وبالرغم من تجنّبه التحدث عن عائلته في العلن، فقد ذكر السنوار -الذي تزوج بعد إطلاق سراحه- كلمات ابنه الأولى قائلًا “كانت كلمات ابني الأولى أبي، أمي، ومسيّرة”.

وبحسب وصف الصحيفة، فنظرًا إلى موقف السنوار “المتشدد” فإنه يرجح أن لا يكون حريصًا على وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وقال ضباط مخابرات أمريكيون وإسرائيليون إن الهدف الأساسي للسنوار هو “تخريب صورة إسرائيل وهدم علاقتها مع حليفتها الأساسية”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وللسنوار دور مهم في المفاوضات التي دارت في مصر وقطر حيث كان مفاوضو حماس ينتظرون رده “قبل الموافقة على أي تنازلات”، وفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات. وزعمت الصحيفة وجود خلافات بين السنوار وقادة حماس بالخارج في هذا الشأن.

ووفق العديد من الآراء، فإن دور السنوار القيادي في غزة وقوة شخصيته أعطياه دورًا مهمًّا في طريقة عمل حماس على الرغم من تأكيد قيادي بالحركة أن الرأي النهائي لا يعود إلى السنوار.

وقال صلاح الدين العواودة -وهو محلل سياسي في حماس- كان مع السنوار خلال فترة اعتقاله بين 1990 و2000 “لا يوجد قرار يمكن اتخاذه دون استشارة السنوار”، وأضاف أن “السنوار ليس قائدًا عاديًّا، إنه شخص قوي ومهندس للأحداث”.

The election of Yahya Sinwar as the leader of Hamas must send a clear message to the world that the Palestinian issue is now completely controlled by Iran and Hamas.

Without Israeli action in Gaza, the area would fall entirely under Hamas control. In Judea and Samaria, Abbas and… pic.twitter.com/MtHWswqBBq

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 7, 2024