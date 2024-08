هل تحظر إرسال الأسلحة لإسرائيل؟ معارضون للحرب في غزة لكامالا هاريس: لا يمكنك الاختباء (فيديو)

خلال فعالية انتخابية في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، قاطع معارضون للحرب على غزة كلمة كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسة 2024 أمام الجمهوري دونالد ترامب.

“لن نصوت للإبادة الجماعية”

وقاطع المحتجون خطاب هاريس بهتاف “كامالا لا يمكنك الاختباء. لن نصوت للإبادة الجماعية”، وردت عليهم المرشحة الديمقراطية “إذا أردتم أن يفوز ترامب فيمكنكم قول ذلك، وإلا فأنا أتحدث”.

❗️🇺🇲⚔️🇵🇸 – Kamala Harris snaps on pro-Palestine protesters and has them escorted out of her Detroit rally. pic.twitter.com/rM5waLj7Pz — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 8, 2024

وقبل تجمعها الانتخابي في ديترويت، الخميس، تحدثت كامالا هاريس مدة وجيزة مع مؤسسين ومشاركين في الحركة الوطنية “غير الملتزمة”، التي حشدت عشرات الآلاف من الناخبين في ميشيغان لحجب أصواتهم عن الرئيس بايدن في الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من هذا العام بسبب دعمه لحرب إسرائيل على غزة.

تدرس فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، استمعت هاريس خلال اللقاء القصير مع قادة الحركة، إلى قصص الحاضرين، وعن استشهاد أفراد من عائلاتهم في غزة. وأبلغوها أنهم يريدون دعمها لكن الناخبين يطلبون منها أن تفكر في فرض حظر على الأسلحة لوقف المذبحة فورًا في القطاع المحاصر.

Pro-Palestinian protesters were escorted out of Vice President Kamala Harris’ rally in Detroit, Michigan, after chanting in the middle of her speech, “Kamala, Kamala, you can’t hide. We won’t vote for genocide.” pic.twitter.com/1hR0yjj7I1 — Grady Trimble (@Grady_Trimble) August 8, 2024

ساندرز: عليهم تغيير نهجهم اتجاه غزة

في هذا السياق، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن الشعب الأمريكي لا يؤيد حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المروعة على غزة.

وأضاف عبر منصة إكس “يجب أن نذكّر الديمقراطيين بأنهم إذا أرادوا مشاركة الشباب في العملية السياسية فعليهم تغيير نهجهم اتجاه غزة”.

The American people do not support Netanyahu’s horrific war. We must remind the Democratic Party: If they want young people to get involved in the political process, they must change their approach to Gaza. pic.twitter.com/u7IXjXBjs2 — Bernie Sanders (@BernieSanders) August 7, 2024

والاثنين الماضي، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أن واشنطن ستزود تل أبيب بقنابل (MK-83) بوزن نصف طن وتخطط لتعزيز مخزوناتها من الذخائر، مع تصاعد التوتر إقليميا إثر تهديد إيران وحزب الله بالرد على الاغتيالات في بيروت وطهران.

وأضافت أن واشنطن تنشر “أسطولًا كبيرًا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع في المنطقة”، في حين “لا يزال مصير قنابل MK-84 الأثقل وزنًا (1 طن) غير مؤكد، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقلها إلى إسرائيل أم لا”.

“If you want Donald Trump to win, then say that. Otherwise, I’m speaking.” – Kamala Harris in Detroit tonight pic.twitter.com/AN82XNu6qS — Keith Boykin (@keithboykin) August 8, 2024

واعتبرت الصحيفة أنه “في حين أن تسليم قنابل نصف طن MK-83 ​​أمر بالغ الأهمية للقوات الجوية الإسرائيلية، فإن قنابل MK-84 الثقيلة تعتبر ضرورية للصراعات المحتملة في الساحة الشمالية” أي لبنان.

وكشفت أن “الولايات المتحدة خففت مؤخرًا القيود المفروضة على الذخائر الإضافية، حيث تم نقل أسلحة من المستودعات العسكرية الأمريكية في إسرائيل إلى القوات الإسرائيلية، بما في ذلك صواريخ جَو-جَو”.

ومنذ أيام، تترقب إسرائيل ردودًا انتقامية من إيران وحزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت.