سياسة|الولايات المتحدة

هل تحظر إرسال الأسلحة لإسرائيل؟ معارضون للحرب في غزة لكامالا هاريس: لا يمكنك الاختباء (فيديو)

هل تفعلها هاريس؟

كامالا هاريس تخاطب حشدا في حملة ترشحها للرئاسة، في ميشيغان (الأناضول)
8/8/2024

خلال فعالية انتخابية في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، قاطع معارضون للحرب على غزة كلمة كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسة 2024 أمام الجمهوري دونالد ترامب.

“لن نصوت للإبادة الجماعية”

وقاطع المحتجون خطاب هاريس بهتاف “كامالا لا يمكنك الاختباء. لن نصوت للإبادة الجماعية”، وردت عليهم المرشحة الديمقراطية “إذا أردتم أن يفوز ترامب فيمكنكم قول ذلك، وإلا فأنا أتحدث”.

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وقبل تجمعها الانتخابي في ديترويت، الخميس، تحدثت كامالا هاريس مدة وجيزة مع مؤسسين ومشاركين في الحركة الوطنية “غير الملتزمة”، التي حشدت عشرات الآلاف من الناخبين في ميشيغان لحجب أصواتهم عن الرئيس بايدن في الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من هذا العام بسبب دعمه لحرب إسرائيل على غزة.

تدرس فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، استمعت هاريس خلال اللقاء القصير مع قادة الحركة، إلى قصص الحاضرين، وعن استشهاد أفراد من عائلاتهم في غزة. وأبلغوها أنهم يريدون دعمها لكن الناخبين يطلبون منها أن تفكر في فرض حظر على الأسلحة لوقف المذبحة فورًا في القطاع المحاصر.

ساندرز: عليهم تغيير نهجهم اتجاه غزة

في هذا السياق، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن الشعب الأمريكي لا يؤيد حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المروعة على غزة.

وأضاف عبر منصة إكس “يجب أن نذكّر الديمقراطيين بأنهم إذا أرادوا مشاركة الشباب في العملية السياسية فعليهم تغيير نهجهم اتجاه غزة”.

والاثنين الماضي، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أن واشنطن ستزود تل أبيب بقنابل (MK-83) بوزن نصف طن وتخطط لتعزيز مخزوناتها من الذخائر، مع تصاعد التوتر إقليميا إثر تهديد إيران وحزب الله بالرد على الاغتيالات في بيروت وطهران.

وأضافت أن واشنطن تنشر “أسطولًا كبيرًا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع في المنطقة”، في حين “لا يزال مصير قنابل MK-84 الأثقل وزنًا (1 طن) غير مؤكد، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقلها إلى إسرائيل أم لا”.

واعتبرت الصحيفة أنه “في حين أن تسليم قنابل نصف طن MK-83 ​​أمر بالغ الأهمية للقوات الجوية الإسرائيلية، فإن قنابل MK-84 الثقيلة تعتبر ضرورية للصراعات المحتملة في الساحة الشمالية” أي لبنان.

وكشفت أن “الولايات المتحدة خففت مؤخرًا القيود المفروضة على الذخائر الإضافية، حيث تم نقل أسلحة من المستودعات العسكرية الأمريكية في إسرائيل إلى القوات الإسرائيلية، بما في ذلك صواريخ جَو-جَو”.

ومنذ أيام، تترقب إسرائيل ردودًا انتقامية من إيران وحزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات