أول تعليق من كتائب القسام على اختيار السنوار رئيسا لحركة حماس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “مبايعتها” ليحيى السنوار، الذي تم اختياره رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية، مؤكدة “جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته”.

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام في بيان له إن “كتائب القسام تبايع القائد المجاهد يحيى السنوار، وتؤكد جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته”.

وأشار إلى أن كتائب القسام “ترى بأن اختيار السنوار، رئيسا لحماس، خلفا للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها، بفضل الله تعالى”. بحسب البيان.

والثلاثاء الماضي، أعلنت حماس، اختيار زعيمها بقطاع غزة يحيى السنوار (61 عاما) رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية الذي تم اغتياله بالعاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/ تموز، بهجوم نسب إلى تل أبيب.

وأوضحت الحركة، في بيان آنذاك، أن اختيار السنوار لهذا المنصب جاء بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة بمؤسسات الحركة القيادية، كما عبرت عن ثقتها بالسنوار قائدا لها في مرحلة حساسة وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد.

وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحماس، انتخب السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة عام 2017، ومرة أخرى عام 2021.

وتعتبر إسرائيل، السنوار، مهندس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية هائلة وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم؛ فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف حربها الحالية على غزة.