الاحتلال يقصف 3 فلسطينيين عزّل في رفح ويحولهم إلى أشلاء (شاهد)

لم يكن بحوزتهم أي سلاح

بثت القناة الـ14 الإسرائيلية، مشاهد توثق اغتيال الاحتلال لثلاثة فلسطينيين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة قصف الاحتلال لمدنيين عزّل يسيرون في أحد الشوارع، وتحويلهم إلى أشلاء.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له تعليقًا على العملية أن “مقاتلي وحدة جفعاتي بالتعاون مع سلاح الجو قاموا بتصفية 3 فلسطينيين بعد دقائق من إطلاق الثلاثة النار باتجاه القوات الإسرائيلية”.

ورغم ادعاء جيش الاحتلال كون الفلسطينيين الذين اغتالهم عناصر مسلحة، فإن الفلسطينيين المستهدفين لم يكن بحوزتهم أي سلاح، كما أظهرت المشاهد المنشورة.

ويستخدم جيش الاحتلال بكثافة واسعة عمليات القتل عبر الجو، وخاصة بالمسيّرات، ويتجنب المواجهات المباشرة مع المقاومة في غزة.