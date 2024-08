السودان.. وفد حكومي إلى جدة للتشاور مع واشنطن بشأن مفاوضات جنيف والدعم السريع تعلق

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، عزمها إرسال وفد إلى مدينة جدّة السعودية للتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن مشاركتها في مفاوضات لوقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع.

من جانبها دعا قوات الدعم السريع، كلًّا من الولايات المتحدة والسعودية إلى عدم الاستجابة لما سمّته “مراوغة البرهان ومجموعته بقيادة علي كرتي التي تعمل على استمرار الحرب”، بحسب وصفها.

وأعلنت الحكومة السودانية، إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية برئاسة وزير المعادن محمد بشير أبو نمو للتشاور مع الحكومة الأمريكية حول دعوتها إلى حضور مفاوضات جنيف في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، إن حكومة السودان قررت إرسال الوفد إلى جدة “حرصا منها على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب” التي تشنها ما وصفها بـ”المليشيا المتمردة عن كاهل الشعب”.

وقالت الحكومة في البيان “قررت حكومة السودان إرسال وفد (دون تحديد موعد) إلى مدينة جدة للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة حول الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستنعقد بجنيف في 14 أغسطس الجاري، بخصوص الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع على بلدنا السودان”.

ولم يصدر عن الحكومة الأمريكية أي تعليق فوري على بيان الحكومة السودانية.

والاثنين الماضي، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على “ضرورة معالجة شواغل (مطالب) الحكومة السودانية” قبل بدء أي تفاوض مع قوات الدعم السريع.

من جانبه دعا الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، الولايات المتحدة والسعودية إلى عدم الاستماع والاستجابة لـ”مراوغة البرهان ومن خلفه مجموعة الحرب بقيادة علي كرتي” التي تعمل على استمرار الحرب وإفشال المبادرة الأمريكية، بحسب ما قال.

وأشار الباشا طبيق، في منشور على منصة أكس إلى أن الحديث الذي يدور حول ما سماه “حكومة بورتسودان” الآن “ما هو إلا مراوغة وتلاعب لكسب مزيد من الوقت على حساب المواطن الذي يعيش في ظروف إنسانية بالغة التعقيد”.

ودعت الخارجية الأمريكية في 23 يوليو/تموز الماضي، الجيش السوداني والدعم السريع إلى المشاركة في مفاوضات لوقف إطلاق النار تتوسط فيها واشنطن وتبدأ بسويسرا في 14 أغسطس/آب الجاري، ليعلن بعدها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي موافقته على الدعوة الأمريكية.

