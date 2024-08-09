اللحظات الأولى لاغتيال إسرائيل أحد قيادات حماس في لبنان (فيديو)

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، سيارة سامر الحاج القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في مخيم “عين الحلوة” عند مدخل مدينة “صيدا” جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة “رباعية الدفع” قرب دوار الحسبة في صيدا تعود للقيادي الحاج.

وأضافت “الغارة أدت إلى استشهاد الحاج، وجرح مدنيين آخرين كانا في المكان لحظة الهجوم”.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية هرعت على الفور إلى مكان الاستهداف.

وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اغتيال الحاج عبر غارة جوية نفذها بمدينة صيدا.

ونعت حركة حماس في بيان استشهاد الحاج، قائلة “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تنعى حماس القائد المجاهد الشهيد سامر الحاج الذي استشهد بغارة صهيونية غادرة في مدينة صيدا”.

وشهد مخيم عين الحلوة “موجة غضب واستنكار” إثر عملية اغتيال الحاج، وانطلقت مسيرة غاضبة في المخيم، شارك فيها العشرات من أبنائه تعبيرا عن غضبهم، وأطلقوا الهتافات “الداعمة لحركة حماس والمنددة بالعدو”، وَفق وكالة الأنباء اللبنانية.