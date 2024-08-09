شاهد: لحظة سقوط طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل

تحطمت طائرة كانت تقوم برحلة داخلية في البرازيل على متنها 62 شخصا، اليوم الجمعة، في ولاية ساو باولو، حسبما أعلن جهاز الإطفاء وشركة طيران فويباس، وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه لا ناجين في الحادث.

وكانت الطائرة من طراز “إيه تي آر 72” التي كانت تقل 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو وتحطمت في “فينهيدو”.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية الطائرة وهي تسقط بسرعة كبيرة، وأظهرت مشاهد أخرى عمودا طويلا من الدخان يتصاعد فوق ما بدا أنه منطقة سكنية.

وتقع مدينة فينهيدو على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال غرب ساو باولو ويناهز عدد سكانها 76 ألف نسمة.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه يبدو أن جميع من كانوا على متنها قضوا.

وأضاف خلال مناسبة رسمية في إيتاجاي (جنوب): “سقطت للتو طائرة في فينهيدو بولاية ساو باولو وعلى متنها 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم، ويبدو أنهم جميعا لقوا حتفهم”. ووقف دقيقة صمت حدادا على الضحايا.