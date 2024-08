تعرّض ناقلة نفط لهجوم مزدوج قبالة سواحل اليمن وغارات على الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنّتا 3 غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير صاروخين ومحطة تحكم أرضية وزورقا تابعة للجماعة خلال 24 ساعة.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، في خبر عاجل عبر تطبيق تلغرام أن “عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف التابعة لمحافظة الحديدة”.

ولم تتطرق القناة إلى نتائج الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن.

والخميس، قالت جماعة الحوثي إن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة في المحافظة نفسها.

وتعد الحديدة المطلة على البحر الأحمر واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه ناقلة للنفط الخام، لهجوم مزدوج قبالة اليمن، وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن ربان ناقلة للنفط الخام تدعى (دلتا بلو) أبلغ عن تعرضها “لهجوم مزدوج”.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية مساء أمس الخميس، أن الهجوم الأول وقع بزورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني.

وأشارت الهيئة إلى أن صاروخا آخر انفجر بعد ساعات من القذيفة الصاروخية، على مقربة من الناقلة، وقالت إن الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا، وطاقمها بخير وإنها تبحر نحو ميناء الرسو التالي.

وبحسب ما ذكرت بيانات مجموعة بورصات لندن تُدير الناقلة شركة دلتا تانكرز ومقرها أثينا، ولم يصدر تعليق فوري من الشركة.

وكان على متن كل زورق من الزورقين المطليين باللونيين الأبيض والأسود، أربعة أشخاص، وكانوا جميعا يرتدون معاطف واقية من المطر باللونين الأبيض والأصفر، حسبما ورد في تقرير الهيئة.

وأثارت هجمات جماعة الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى اضطراب التجارة العالمية بعدما حول ملاك السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.

وقالت (أمبري) للأمن البحري، إن سفينة “تجارية تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد نحو 58 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من الحديدة في اليمن.

وذكرت أن سفينة تجارية أصيبت بطائرة بدون طيار على بعد 58 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة في اليمن، ولاحظ الطاقم “وجود ضوء ساطع وضوضاء عالية” ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسدية.

وقالت “كان على متن السفينة فريق أمني مسلح خاص وكانت تحجب نظام التعرف الآلي الخاص بها في ذلك الوقت، تم تقييم السفينة لتكون متوافقة مع ملف تعريف الهدف الحوثي، تم تقييم أن السفينة قد تم استهدافها في وقت سابق من اليوم”.

August 8 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi anti-ship cruise missiles and one Houthi ground control station in Houthi-controlled areas of Yemen.

Additionally, USCENTCOM… pic.twitter.com/Ny0hO3UHcb

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 8, 2024