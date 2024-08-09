تقرير: استشهاد 44 معتقلاً فلسطينياً في الحجز العسكري الإسرائيلي خلال 9 شهور

16 وفاة على الأقل في السجون التي تُدار بشكل منفصل عن المرافق العسكرية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن استشهاد 44 معتقلاً فلسطينياً في الحجز العسكري الإسرائيلي من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2 يوليو/تموز الماضي.

وفي تقرير مطول بعنوان “وفاة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تؤجج مزاعم الانتهاكات” أوردت الصحيفة تقريرا مطولا حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية والتي أدت لاستشهاد بعضهم.

“أهلا بكم في جهنم”

وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” قد وثّق شهادات لعشرات الأسرى الفلسطينيين السابقين في معتقل “سدي تيمان” التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تقرير بعنوان “أهلا بكم في جهنم” وثَّق المركز الحقوقي الإسرائيلي شهادات لعشرات الأسرى الفلسطينيين السابقين في معتقل “سدي تيمان” التابع للجيش الإسرائيلي.

وأجمعت الشهادات على انتهاكات، منها التجريد من الملابس تماما، والحرمان من النوم، وشح الطعام، والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، ضمن إهمال طبي تسبب ببتر أطراف ووفاة أسرى.

ويوم الثلاثاء، نشرت القناة” 12″ الإسرائيلية توثيق الكاميرات الداخلية في معتقل سدي تيمان الذي يخضع لمسؤولية جيش الاحتلال، مشاهد توثق اعتداء جنود الاحتلال جنسيا على أسير فلسطيني.

ويظهر توثيق السجن، الذي لم يحدد تاريخه، عددا من جنود الاحتياط الإسرائيليين وهم يختارون سجينا من بين أكثر من 30 أسيرا، كانوا على الأرض وعيونهم معصوبة، ويتم توثيق الجنود وهم يأخذون الأسير الفلسطيني إلى زاوية في الساحة، ويستخدمون الدروع من أجل إخفاء ما قاموا به.

ومنذ بدء الحرب، اعتقلت قوات الاحتلال آلاف الأشخاص من غزة، مما رفع إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين ــ بما في ذلك البعض من الضفة الغربية إلى أكثر من 9 آلاف، وفقًا للأرقام التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة “هموكيد”، وهي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية.