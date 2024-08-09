حرائق وإصابات.. حزب الله يضرب بالمسيّرات مقار قيادية للاحتلال وإشعار إسرائيلي لسكان الشمال (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني أنه شنّ، اليوم الجمعة، هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، وأن تلك المسيّرات استهدفت أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

كما أعلن الحزب عبر قناته على تليغرام، استهداف مجاهديه تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتهم له إصابة مباشرة.‏

وذكر أنه ردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حناويه “قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.

مقتل عنصرين من حزب الله

جاء ذلك بعد أن أعلن حزب الله اللبناني مقتل اثنين من عناصره، اليوم، في مواجهات مع قوات الاحتلال لترتفع الحصيلة إلى 404 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف “كان العدو الإسرائيلي قد شنّ سلسلة اعتداءات على عدد من المناطق الجنوبية، حيث أغارت طائرة مسيّرة على بلدة الناقورة؛ مما أدى إلى وقوع إصابات، وشنت طائرات العدو الحربية غارة على منطقة هورا الحرجية بين بلدتي ديرميماس وكفركلا”.

وأفادت قناة المنار، نقلًا عن الإعلام الحربي للحزب، بأن انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء مستعمرة المطلة أشعل حريقًا، وأن مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدات دير ميماس وكفركلا والخيام في جنوب لبنان.

كما تم الإبلاغ عن رشقات رشاشة أطلقها العدو باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، وبالتزامن مع ذلك أطلقت دبابة ميركافا قذيفتين باتجاه المنطقة المستهدفة بالرشاشات، وكذلك قصفت المدفعية الصهيونية أطراف بلدة طلوسة في جنوب لبنان.

وقد نشرت قوات الاحتلال، فيديو العملية التي استهدفت فيها جنود حزب الله، أثناء خروجهم من مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة الناقورة في جنوب لبنان.

إسرائيل تطلب من سكان الشمال البقاء بمحاذاة المناطق الآمنة

وقد طلبت قوات الاحتلال، الجمعة، من سكان البلدات الحدودية البقاء بمحاذاة المناطق الآمنة حتى إشعار آخر، عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “طُلب من سكان خط المواجهة في شمال البلاد البقاء بمحاذاة المناطق الآمنة، حتى إشعار آخر”، وذكرت أن قذائف صاروخية أطلقت صوب كريات شمونة ومحيطها صباح اليوم (الجمعة)، مرة أخرى، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت “في وقت سابق صباح اليوم، سقطت ثلاث أو أربع قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة مجاورة لكريات شمونة، دون وقوع إصابات أو أضرار”.

جيش الاحتلال يهاجم جنوب لبنان

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان “هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية (مساء الخميس) مقر قيادة لحزب الله في منطقة حناوية، وبنية تحتية معادية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان”.

وتابع “إضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات منصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب، حيث أطلقت منها قذائف صاروخية يوم أمس (الخميس) نحو منطقة بيرنيت في الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات”.

وأوضح الجيش أنه استمرارا للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي منارة وكريات شمونة، تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.