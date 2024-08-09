رفيق السنوار يكشف “الخداع الاستراتيجي” في شخصية رئيس حماس الجديد (فيديو)

قال عبد الحكيم حنيني، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن يحيى السنوار -رئيس الحركة- مارس “خداعًا استراتيجيًا” على مدى نحو ربع قرن على إسرائيل.

وكشف حنيني، والذي رافق السنوار في السجن لمدة طويلة، عن سر تميز شخصية السنوار وتفردها عن قيادات عدة بحماس.

وقال حنيني، للجزيرة مباشر، إن “السنوار من القادة المتميزين في هذه الحركة، في معرفة العدو الصهيوني معرفة كاملة، لأنه طيلة 24 عامًا أتقن اللغة العبرية تمامًا، وكان يطلع على كل الدراسات والكتب الجديدة، وكان يحرص على قراءتها بالعبرية، خاصة التي تصدر عن مراكز الدراسات والأبحاث”.

دراسة السنوار لعقلية الاحتلال

كما كان يحرص السنوار، وفقًا لحنيني، على قراءة كل الصحف العبرية، مثل هآرتس ويديعوت أحرونوت وغيرهما، كما حرص أيضًا على دراسة المذكرات الخاصة بقادة الاحتلال.

وأضاف “كان يحرص على مشاهدة نشرات الأخبار والاستماع لكل محللي العدو الصهيوني، العسكريين والسياسيين والاجتماعيين، فكان مطلعًا على كل تفاصيل هذا العدو، لذلك استطاع أن يعرف عقلية العدو، ويعرف كيف يواجهها وكيف يخدعها استراتيجيًا، سواء في سنوات الاعتقال أو في السنوات اللاحقة التي تولى فيها منصب قائد الحركة في غزة”.

وفاجأت حماس، إسرائيل والمجتمع الدولي، باختيار يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران مؤخرًا. والسنوار هو المطلوب الأول لدى إسرائيل، ويُعتقد أنه لا يزال يعيش داخل غزة التي اجتاحها جيش الاحتلال برًا وجوًا وبحرًا، ولم يترك منطقة فيها إلا وقصفها أو اجتاحها.