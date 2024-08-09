سرايا القدس تعرض مشاهد دقيقة لجنود الاحتلال من مسيّرات استخبارية استولت عليها (فيديو)
من داخل قواعد عسكرية ومنازل الغزّيين
مدة الفيديو 01 minutes 26 seconds
9/8/2024
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة قطاع غزة.
ونشرت السرايا، اليوم الجمعة، مشاهد قالت إنها لاستيلائها على طائرات استخبارية في مدينة غزة شمالي القطاع.
اقرأ أيضاlist of 2 items
حرائق وإصابات.. حزب الله يضرب بالمسيّرات مقار قيادية للاحتلال وإشعار إسرائيلي لسكان الشمال (فيديو)
وبيّنت المشاهد لحظة مراقبة المقاتلين لهذه الطائرات في أجواء المدينة قبل الاستيلاء عليها.
كما نشرت سرايا القدس، مشاهد قالت إنها من المسيرات تظهر الجنود الإسرائيليين داخل إحدى القواعد العسكرية.
وتضمّنت المشاهد التي حصلت عليها السرايا بعد اختراق المسيرات، لقطات من داخل غزة، حيث تظهر الجنود داخل منازل المواطنين.
وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات، رغم مرور 308 يومًا من العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل بدعم أمريكي.
المصدر : الجزيرة مباشر