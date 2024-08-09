سرايا القدس تعرض مشاهد دقيقة لجنود الاحتلال من مسيّرات استخبارية استولت عليها (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة قطاع غزة.

ونشرت السرايا، اليوم الجمعة، مشاهد قالت إنها لاستيلائها على طائرات استخبارية في مدينة غزة شمالي القطاع.

وبيّنت المشاهد لحظة مراقبة المقاتلين لهذه الطائرات في أجواء المدينة قبل الاستيلاء عليها.

كما نشرت سرايا القدس، مشاهد قالت إنها من المسيرات تظهر الجنود الإسرائيليين داخل إحدى القواعد العسكرية.

وتضمّنت المشاهد التي حصلت عليها السرايا بعد اختراق المسيرات، لقطات من داخل غزة، حيث تظهر الجنود داخل منازل المواطنين.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات، رغم 308 أيام من العدوان المدمر الذي تشنه إسرائيل بدعم أمريكي.