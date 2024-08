شخص يبصق على سائق حافلة ويسب المسلمين في بريطانيا (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مشاهد لشخص يبصق على سائق حافلة في العاصمة البريطانية لندن، ويوجه شتائم ضد المسلمين.

وأظهرت المشاهد الشخص وهو يصف سائق الحافلة بأنه “إرهابي مسلم” ويبصق في مقصورة السائق.

ويمكن رؤية الشخص وهو يصرخ مخاطبا السائق “أنت إرهابي، انزل من الحافلة، ثم يصعد إلى الحافلة ويضرب على مقصورة السائق”.

Roads and Transport Command detectives worked with local officers to carry out an urgent investigation following this incident.

Despite dying his hair to alter his appearance, a suspect was identified and has been arrested on suspicion of racially aggravated assault by beating. https://t.co/GxaEKgymDE

— Hillingdon Police (@MPSHillingdon) August 9, 2024