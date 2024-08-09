شخص يبصق على سائق حافلة ويسب المسلمين في بريطانيا (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مشاهد لشخص يبصق على سائق حافلة في العاصمة البريطانية لندن، ويوجه شتائم ضد المسلمين.

وأظهرت المشاهد الشخص وهو يصف سائق الحافلة بأنه “إرهابي مسلم” ويبصق في مقصورة السائق.

Happened in Hayes Hillingdon pic.twitter.com/xovXctEuGm — London & UK Street News (@CrimeLdn) August 8, 2024

ويمكن رؤية الشخص وهو يصرخ مخاطبا السائق “أنت إرهابي، انزل من الحافلة، ثم يصعد إلى الحافلة ويضرب على مقصورة السائق”.

Roads and Transport Command detectives worked with local officers to carry out an urgent investigation following this incident. Despite dying his hair to alter his appearance, a suspect was identified and has been arrested on suspicion of racially aggravated assault by beating. https://t.co/GxaEKgymDE — Hillingdon Police (@MPSHillingdon) August 9, 2024

اعتقال صاحبة الخبر الكاذب عن منفذ عملية الطعن في ساوثبورت

في السياق، اعتقلت الشرطة البريطانية امرأة (55 عاما) بتهمة أنها أول مَن نشرت خبرا كاذبا عن منفّذ عملية الطعن بمدينة ساوثبورت في 29 يوليو/تموز الماضي.

وأشار بيان الشرطة إلى أن المرأة التي تعيش في “تشيستر” اعتُقلت بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية ونشر مواد مكتوبة لأغراض التضليل.

وقالت أليسون روس -رئيسة مفتشي شرطة شيشاير- في البيان إن “أعمال العنف اليميني المتطرف” في البلاد منذ 29 يوليو الماضي تغذيها معلومات خبيثة وكاذبة على الإنترنت.

وأضافت أليسون “هذه الحالة مثال واضح على مدى خطورة تبادل المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من دقتها، ما حدث هو تحذير بأننا مسؤولون عن أفعالنا، سواء على الإنترنت أم لا”.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعتقلة سيدة أعمال تدعى برناديت سبوفورث.

وفي حديثها لصحيفة ديلي ميل، قالت برناديت “أشعر بالخجل من اتهامي بمثل هذا الشيء، لم أختلق هذا الأمر، تلقيت مثل هذه المعلومات من شخص في ساوثبورت”.

وأضافت “منشوري لا علاقة له بالعنف في البلاد، لكنني أعترف أنه ربما استخدم موقع إخباري روسي منشوري مصدرا”.

وأفادت (ديلي ميل) أن منشور برناديت كان أول منشور عن هُوية منفّذ الطعن.

ويتعرّض المسلمون والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا لاعتداءات في الآونة الأخيرة وأصبحوا مستهدفين بسبب الأحداث التي أشعلها اليمينيون المتطرفون منذ 29 يوليو الماضي.

وفي أعقاب حادثة قُتل فيها 3 أطفال وأصيب 10 أشخاص بينهم 8 أطفال، نشرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية أن المشتبه فيه لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب رواندي (17 عاما) ولد في عاصمة ويلز كارديف ومن أسرة مسيحية، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في أنحاء البلاد ضد المسلمين والمهاجرين.