“شهداء الأقصى” تقصف قوات الاحتلال في نتساريم برشقة من صواريخ 107 (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ونشرت الكتائب، اليوم الجمعة، مشاهد قالت إنها لاستهداف قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم برشقة صاروخية من نوع (107).

وأظهرت المشاهد، أحد مقاتلي الكتائب وهو يجهز الصواريخ ويضعها في منصة إطلاق بدائية الصنع، قبل أن يطلق 4 صواريخ صوب الهدف.

مفرق الشهداء

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي القطاع، وسُمي باسم مستوطنة كانت قائمة قبل عام 2005 في مكانه، وأُطلِق عليه مفرق الشهداء لكثرة الذين استشهدوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، وبينهم الطفل محمد الدرة، وسائق الإسعاف بسام البلبيسي.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات، رغم مرور 308 يومًا من العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل بدعم أمريكي.