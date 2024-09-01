أردوغان: نقول لمن يتباهى بالقبة الحديدية سيكون لدينا قبة فولاذية قريبا (صور)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مضي بلاده قدما في تطوير مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي بغية وضعه قيد التنفيذ.

وذكر أردوغان – في كلمة بحفل تخريج عدد من منتسبي القوات الجوية بجامعة الدفاع الوطني – أن التقدم الذي حققته تركيا في مجال الطائرات بدون طيار يحظى بإعجاب الشعوب الصديقة والشقيقة والعالم أجمع.

وأضاف “سنضع بمشيئة الله، مشروع القبة الفولاذية الذي نطوره، قيد التنفيذ بكامل عناصره، وإن كان أحدهم يمتلك قبة حديدية، فسيكون لدينا قبة فولاذية”.

وتابع “نقول لمن يتباهى بالقبة الحديدية سيكون لدينا قبة فولاذية قريبا”، في إشارة إلى إسرائيل التي تمتلك نظام القبة الحديدية لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وشدد أردوغان على أن بلاده تسعى جاهدة لصناعة وتطوير أو توريد جميع ما تحتاجه القوات الجوية التركية من صواريخ وأنظمة دفاع جوية.

وفي 6 أغسطس/ آب المنصرم، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة أردوغان، تطوير مشروع القبة الفولاذية لتعزيز أمن المجال الجوي التركي.

وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية “أسيلسان” و “روكتسان” و “إم كي إي” ومعهد دراسات وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك ساغا) لتنفيذ مشروع القبة الفولاذية الذي يوصف بأنه (نظام الأنظمة) كونه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.

ومن المرتقب أن تكون القبة الفولاذية مزودة بأنظمة أسلحة الدفاع الجوي والرادار، والأنظمة الكهروضوئية، ووحدات الاتصالات، ومحطات التحكم في القيادة ،والذكاء الصناعي، لتصبح حارسة المجال الجوي لتركيا.