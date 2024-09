أطباء بنغلاديش: إغلاق كامل لجميع المستشفيات العامة والخاصة بسبب هجوم على كلية الطب

أعلن الأطباء في أنحاء بنغلاديش إغلاقا كاملا لجميع المستشفيات العامة والخاصة، بدءا من اليوم الأحد، مطالبين ببيئة عمل آمنة، بعد الهجوم على أطباء بمستشفى كلية الطب في دكا.

وأفادت صحيفة “دكا تريبيون” بأن أحد الأطباء أعلن عن الإغلاق عند حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي في مستشفى كلية الطب.

وتشمل مطالب الأطباء إلقاء القبض على الجناة ومعاقبتهم بصورة صارمة، ونشر قوات الأمن، ومن بينها قوات الجيش، في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد، وتجنيد عناصر شرطة تحت إشراف المديرية العامة للخدمات الصحية، وسن قوانين السلامة الصحية وتطبيقها.

وحذر الأطباء من وجود إغلاق كامل لجميع الخدمات الطبية في البلاد، بما في ذلك العمليات الجراحية، في المستشفيات العامة والخاصة، حتى يتم تلبية مطالبهم.

Doctors of Dhaka Medical College Hospital (DMCH) have called for a work abstention in all government and private hospitals across the country protesting the assault and humiliation of doctors.

They announced to continue the program until the 4 demands were met.#Bangladesh pic.twitter.com/BF14wZM7cS

— Sayed Rouf🇧🇩🇵🇸 (@sayedrouf4) September 1, 2024