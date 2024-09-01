إعلان إضراب عام في إسرائيل للمطالبة باتفاق لإعادة الأسرى بعد العثور على 6 جثث (فيديو)

أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) الإضراب العام، غدًا الاثنين، سعيًا لدفع حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش العثور على جثث 6 منهم.

وقال أرنون بار ديفيد رئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، في مؤتمر صحفي الأحد: “علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن. توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدًا الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (03.00 بتوقيت غرينتش) سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله”.

وبحسب رئيس الاتحاد “ستتوقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون (في تل أبيب) اعتبارًا من الثامنة صباحًا (05.00 بتوقيت غرينتش)”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، وهو اتفاق أكثر أهمية من أي شيء آخر. الاتفاق لا يتقدم بسبب اعتبارات سياسية وهذا أمر غير مقبول”.

ويهدف الإضراب إلى التضامن مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في المطالبة بإبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لإعادتهم من غزة، لا سيما بعد مقتل عدد منهم بغارات إسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام مكاتب حكومية في القدس، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

كما دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في بيان نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى إغلاق اقتصادي بهدف الضغط على نتنياهو، لإعادة ذويهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثث 6 أسرى من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع.

والأسرى هم 4 رجال وامرأتان: “كرمل غات من كيبوتس قرب الحدود مع قطاع غزة، وعيدن يروشالمي، وهيرش غولدبرغ بولين الذي يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، وألكسندر لوبانوف الذي يحمل أيضًا الجنسية الروسية، وألموغ ساروسي وأوري دانينو. وتتراوح أعمارهم بين 23 و32 عامًا”.