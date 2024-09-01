النيابة المصرية تكشف أسباب مشاجرة بين إسرائيليين وعاملين بفندق في طابا

كشفت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، اليوم الأحد، سبب نشوب مشاجرة بين إسرائيليين و3 عاملين بفندق في مدينة طابا.

وذكر البيان أن تحريات الشرطة أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما في تناول المشروبات الكحولية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت أول أمس الجمعة إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق في مدينة طابا بين المتهميْن إسرائيليَّيْ الجنسية و3 من العاملين في الفندق “حيث قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق”، وفق بيان النيابة.

تحقيقات النيابة

وباشرت النيابة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي أوضحت التقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن الإسرائيليين احتياطيًا، بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف.

وأضافت النيابة العامة أنها “استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق”.