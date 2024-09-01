سياسة|مصر

النيابة المصرية تكشف أسباب مشاجرة بين إسرائيليين وعاملين بفندق في طابا

المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري
المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري (مواقع مصرية)
1/9/2024-|آخر تحديث: 2/9/202412:32 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، اليوم الأحد، سبب نشوب مشاجرة بين إسرائيليين و3 عاملين بفندق في مدينة طابا.

وذكر البيان أن تحريات الشرطة أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما في تناول المشروبات الكحولية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وكانت النيابة العامة قد تلقت أول أمس الجمعة إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق في مدينة طابا بين المتهميْن إسرائيليَّيْ الجنسية و3 من العاملين في الفندق “حيث قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق”، وفق بيان النيابة.

تحقيقات النيابة

وباشرت النيابة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي أوضحت التقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن الإسرائيليين احتياطيًا، بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف.

وأضافت النيابة العامة أنها “استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق”.

المصدر : صحف ومواقع مصرية + وكالة أنباء الشرق الأوسط

إعلان