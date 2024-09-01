بن غفير بعد مقتل 3 إسرائيليين: بدلًا من تحرير المخربين أطلقوا النار على رؤوسهم (شاهد)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يجب وضع المزيد من حواجز التفتيش في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب مقتل 3 من شرطة الاحتلال بعملية إطلاق نار غربي الخليل، صباح اليوم الأحد.

وأضاف بن غفير للصحفيين من مكان الهجوم قرب معبر ترقوميا: “الحق في الحياة (للإسرائيليين) أكثر أهمية من حرية حركة السكان الفلسطينيين”.

وتابع “المخربون حيوانات بشرية. بدلًا من تحرير الإرهابيين، أطلقوا النار على رؤوسهم. آمل أن يتم تمرير قانون إعدامهم”.

الاحتلال يعزز قواته في الخليل

وعزز جيش الاحتلال قواته في المناطق الغربية من محافظة الخليل جنوبي الضفة، عقب مقتل الإسرائيليين الثلاثة، وأغلق مداخل الخليل الشمالية ومداخل بلدة إذنا القريبة من مكان الهجوم، في وقت اقتحمت فيه قوة عسكرية البلدة.

وجاء هجوم الأحد بالتزامن مع عملية عسكرية للاحتلال -تتركز شمالي الضفة- متواصلة منذ الأربعاء، خلّفت ما لا يقل عن 22 شهيدًا بينهم مقاومون.

وتشهد الضفة الغربية عمليات توغل إسرائيلية منتظمة، لكن من النادر أن تنفذ بشكل متزامن في مدن عدة وبإسناد جوي، كما يحدث منذ الأربعاء. ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ازدادت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية.

واستشهد 650 فلسطينيا في الضفة منذ اندلاع الحرب على غزة، حسب الأمم المتحدة. وقتل ما لا يقل عن 23 إسرائيليا، بينهم جنود وعناصر شرطة، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.